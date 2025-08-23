Блохи без котов и собак? Дома атакуют невиданные полчища в Великобритании

Аномальное тепло спровоцировало нашествие блох в домах Великобритании: эксперты бьют тревогу

Эксперты в области борьбы с вредителями бьют тревогу: аномально теплая погода в Великобритании спровоцировала резкий рост популяции блох в жилых домах.

При этом наличие домашних животных вовсе не является обязательным условием для заражения. Как сообщает Шивали Бест, научный и технологический редактор, жители Соединенного Королевства наслаждаются редкими теплыми деньками, устраивая пикники и барбекю на свежем воздухе. Однако, по словам специалистов, такая погода имеет и неприятные последствия, а именно — нашествие блох.

Эти паразиты, укусы которых вызывают зуд и покраснение, традиционно ассоциируются с кошками и собаками. Тем не менее, они вполне способны проникать и в жилища, где питомцев нет, и выживать там без "хозяина" на протяжении нескольких недель.

По данным аналитиков из Bubblegum Search, количество запросов в Google по теме "блохи в доме без животных" подскочило на 3550% всего за сутки. Мэтт Кейлесс, основатель маркетингового агентства, специализирующегося на товарах для домашних животных, отмечает беспрецедентный интерес к этой проблеме, сообщает Daily Mail.

