Есть или не есть? Эксперты предупреждают об опасности яиц из супермаркетов

BUND: в куриных яйцах обнаружены опасные химикаты

В куриных яйцах, поставляемых в немецкие супермаркеты, обнаружены химические соединения. Результаты проверок показали, что более чем в половине исследованных образцов присутствуют опасные химикаты.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вареные яйца

Немецкое природоохранное объединение BUND провело исследование куриных яиц, закупленных как в сетевых магазинах, так и у частных фермеров. Результаты оказались неутешительными: в 14 из 22 образцов были выявлены пер- и полифторированные алкильные вещества (ПФАС), представляющие опасность для здоровья.

ПФАС представляют собой синтетические химические вещества, которые используются для придания материалам водо-, жиро- и грязеотталкивающих свойств. Они применяются в упаковке для фастфуда, спортивной одежде, коврах, косметике и сковородах с антипригарным покрытием. Эксперты рекомендуют отказаться от использования тефлоновых сковород.

Эти химические вещества попадают в окружающую среду через выбросы и сточные воды, загрязняя воздух, воду, почву и, в конечном итоге, продукты питания и питьевую воду. Они получили название "вечных химикатов" из-за своей устойчивости к разложению.

Исследования выявили загрязнение ПФАС не только в яйцах, но и в других продуктах. В 69% проверенных образцов рыбы были обнаружены ПФАС, в субпродуктах (например, печени) и моллюсках — в 55%. Овощи оказались менее загрязненными — ПФАС были обнаружены лишь в 7% образцов.

Ученые подтверждают, что длительное воздействие ПФАС на организм может привести к негативным последствиям для здоровья, таким как повышение уровня холестерина, увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний, повреждение печени и ослабление иммунной системы, пишет Ausnews.

Уточнения

Моллю́ски или мягкоте́лые (лат. Mollusca), — тип первичноротых целомических животных со спиральным дроблением. Оценка общего количества видов моллюсков колеблется в разных публикациях в диапазоне от 100 до 200 тысяч.

