2000-летняя лодка в Галилейском море: находка подтверждает библейские рассказы

Лодка из Галилейского моря указывает на библейскую историю — Daily Mail

Эксперт по библейской археологии Дэнни Герман рассказал о 2000-летней лодке, найденной в Галилейском море, которая упоминается в Евангелиях и вмещает около 12 человек. Он связывает эту находку с известной историей о том, как Иисус ходил по воде и успокоил бурю на озере.

Фото: State Historical Society of Wisconsin by Tamara Thomsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ в Галилейском море

Лодка была обнаружена в 1986 году во время засухи, когда береговая линия Галилейского моря около Магдалы обнажилась. Два археолога-любителя, братья Моше и Юваль Луфан, нашли железные гвозди с помощью металлоискателя, а позже раскопали овальный деревянный объект, который пролежал в земле почти 2000 лет.

Морские археологи подтвердили, что лодка относится к римской эпохе, а радиоуглеродный анализ показал, что она датируется первым веком нашей эры. Как только дождь восстановился после долго периода засухи, над местом раскопок появилась двойная радуга, что многие восприняли как божественное вмешательство.

Доктор Курт Равех отметил, что лодка могла быть построена в период с первого века до нашей эры до первого века нашей эры, но доказать, что Иисус видел или был на ней, невозможно, хотя в то время на озере работало около 600 лодок, пишет Daily Mail.

Плоское дно лодки, идеально подходящее для рыбной ловли, и использование местной древесины предполагают, что это судно принадлежало бедным рыбакам, что соответствует евангельским рассказам об учениках Иисуса. Найденные рядом котелок и масляная лампа также указывают на её использование в ночных путешествиях, как в истории о том, как Иисус успокоил море.

История о том, как Иисус ходил по воде, изложена в Евангелиях от Матфея, Марка и Иоанна, где говорится о том, как Иисус помогал своим ученикам во время шторма на озере.

Уточнения

Тивериа́дское озеро в евангельском контексте более известное как Галиле́йское море или Геннисаре́тское озеро, а в древнем Израиле и во многих современных источниках по Израилю — как озеро Кине́рет (ивр. ים כנרת‎, «ям Кинне́рет», причём ям означает «море»; араб. بحيرة طبريا‎, «Бухайрат-Табария», «Бахр-Табария») — пресноводное озеро на северо-востоке Израиля.



