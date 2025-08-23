Радиация в пустыне Гоби: за что задержали российского учёного

Российский физик был задержан в Монголии: радиация в пустыне Гоби превышает норму

Наука

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский был задержан в Монголии во время проводимых замеров уровней радиации в пустыне Гоби. Инцидент произошел 19 августа, а освобожден он был 21 августа.

Фото: commons.wikimedia.org by Ava_tar_59, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пустыня Гоби в предгорьях хребта Бумбат-Хайрхан - panoramio

Ожаровский вместе с группой активистов обследовал две зоны, где предположительно ведется небезопасная добыча урана: одна находилась на севере, возле российской границы, а другая — на юге, в пустыне Гоби, где работу ведет французская компания, пишет сайт aif.ru.

Во время общественной экологической инспекции в Гоби они обнаружили радиационные аномалии в трех точках, где уровень радиации достигал 2-3 микрозиверта в час, в то время как нормальный фон в этом районе составляет около 0,1 микрозиверта в час.

Причиной задержания стало обращение в Комиссию по ядерному урегулированию с жалобой на него и его монгольского коллегу из-за распространения ложной информации. Ожаровский отметил, что монгольская ядерная комиссия не проводила своих измерений и не имеет оснований утверждать, что их данные неверны. Он предложил полиции и разведке провести совместное исследование в пустыне, чтобы сравнить показания их приборов с данными атомщиков.

Уточнения

В 2022 году наибольшая доля урана, добытого на рудниках, пришлась на Казахстан (43% мировых поставок), за ним следуют Канада (15%) и Намибия (11%). В России основным урановорудным регионом является Забайкалье. На месторождении в Забайкальском крае (около города Краснокаменск) добывается около 50 % российского урана. Добычу осуществляет шахтным способом «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО), входящее в состав ОАО «Атомредметзолото» (Урановый холдинг).



