Невидимая гостья: чёрная Луна готовится удивить наблюдателей

Астрономы: редкая чёрная Луна появится в небе

У нашего естественного спутника множество имен, отражающих его внешний вид в разные периоды.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Луна в облаках

Например, в августе мы наблюдали полную "осетровую" Луну, а в марте небесные наблюдатели могли увидеть "кровавую" Луну, возникающую, когда спутник приобретает красноватый оттенок во время лунного затмения. Также можно услышать термин "голубая" Луна, обозначающий второе полнолуние в течение одного календарного месяца.

В предстоящие выходные нас ожидает редкое и незаметное явление — черная Луна. Согласно данным EarthSky, это событие произойдет в ночь с пятницы на субботу, когда Луна максимально приблизится к Солнцу в 2:06 утра по восточному времени в субботу.

Черная Луна — неофициальное название второго новолуния в месяце, происходящего примерно раз в 29 месяцев.

Новолуние наступает, когда Солнце освещает только дальнюю сторону Луны, делая её невидимой с Земли. Это событие знаменует начало нового лунного цикла.

Как объясняет Ноа Петро, руководитель Лаборатории планетологии, геологии, геофизики и геохимии НАСА, черная Луна (или новолуние) — положение, когда Луна находится между Землей и Солнцем, но не во время затмения, а просто в фазе, когда мы её не видим.

В отличие от солнечного затмения, когда Луна проходит прямо перед Солнцем, частично или полностью блокируя его свет и отбрасывая тень на Землю, чёрная Луна (как и обычное новолуние) просто проходит рядом с Солнцем.

Термин "черная Луна" также может использоваться для обозначения месяца, в котором вообще не было новолуния. По словам Петро, это чаще всего происходит в феврале, поскольку лунный цикл составляет 29,5 дней, а в феврале обычно 28 дней (за исключением високосных годов), пишет CNN.

Уточнения

Геохимия (Химия Земли, от др.-греч. γῆ «Земля» + химия) — наука о химическом составе Земли и планет, законах распределения и движения элементов и изотопов в различных геологических средах, процессах формирования горных пород, почв и природных вод.



