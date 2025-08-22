Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спектр затмит Хаббл? Россия готовит прорыв в астрофизике

Россия анонсировала масштабные планы по исследованию Луны и Венеры до 2036 года
Наука

Российская академия наук сообщила о грандиозных планах России по освоению космоса в предстоящие годы.

Космический корабль "Союз ТМА-15М" и грузовой корабль "Прогресс М-57" МКС
Фото: flickr.com by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космический корабль "Союз ТМА-15М" и грузовой корабль "Прогресс М-57" МКС

Масштабная программа исследований будет осуществляться в рамках федерального проекта "Космическая наука", горизонт планирования которого простирается до 2036 года.

Особое место в программе отводится исследованию Луны. В течение следующего десятилетия Россия намерена осуществить шесть лунных миссий. Первоочередные задачи — развертывание орбитальной станции "Луна-26" и отправка посадочных аппаратов в район полюсов лунного спутника. В 2030-х годах планируется организация доставки образцов лунного грунта и запуск крупного лунохода, пишет argumenti.ru.

Не менее важным направлением станет изучение Венеры. В 2036 году планируется запуск станции "Венера-Д" для сбора данных о венерианской атмосфере и поверхности. Одновременно будут реализованы проекты, посвященные изучению взаимосвязи между Солнцем и Землей, влияющей на функционирование спутников и энергетических сетей.

В сфере астрофизики ключевыми событиями станут запуск телескопа "Спектр-УФ", который должен стать преемником "Хаббла", и создание обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон") с зеркалом диаметром 10 метров. Кроме того, ученые приступили к проектированию аппарата "Спектр-РГН", предназначенного для составления карты квазаров и обеспечения навигации в будущих дальних космических путешествиях.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры. По ряду характеристик — например, по массе и размерам — Венера считается «сестрой» Земли. Венерианский год составляет 224,7 земных суток. Она имеет самый длинный период вращения вокруг своей оси (около 243 земных суток, в среднем 243,0212 ± 0,00006 сут) среди всех планет Солнечной системы и вращается в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
