Загадка черепа: кем был таинственный предок Homo sapiens из Греции

Череп со сталагмитом, вросшим прямо в кость, стал одной из самых загадочных находок Европы. Новое исследование показало: возраст окаменелости из греческой пещеры Петралоны составляет около 300 000 лет — и она не принадлежит ни Homo sapiens, ни неандертальцу.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_Neanderthal_Skull_in_St._Michaels_Cave,_Gibraltar.jpg by Bjørn Homo heidelbergensis

Находка была сделана ещё в 1960 году. С тех пор учёные спорили, к какой ветви эволюции её отнести и насколько древним является череп. Лишь сейчас удалось приблизиться к ответу.

Исследователи изучили кальцит — минеральные отложения, покрывающие кость. Метод уран-ториевого датирования показал: минералу не меньше 277 000 лет, а вероятный возраст составляет около 286 000 лет. Поскольку кальцит образовался уже на поверхности черепа, сам он может быть ещё старше.

"Новая оценка возраста подтверждает, что эта популяция сохранялась и сосуществовала с эволюционирующими неандертальцами в позднем среднем плейстоцене в Европе", — отметил палеоантрополог Крис Стрингер, из Музея естественной истории в Лондоне.

Учёные считают, что речь идёт о так называемом гейдельбергском человеке (Homo heidelbergensis). Похожий по возрасту череп был найден в Африке — в Кабве (Замбия). Его датировка, проведённая в 2019 году, показала 299 000 лет.

Несмотря на давние споры, детали позволяют сделать некоторые выводы: окаменелость почти наверняка принадлежала мужчине, судя по прочности кости и умеренно стёртым зубам. Скорее всего, это был молодой взрослый.

Череп из Петралоны напоминает, что история человечества гораздо сложнее привычных схем. Возможно, в Европе одновременно жили несколько человеческих групп, и некоторые из них до сих пор остаются для науки загадкой.

Уточнения

Петралонская пещера (греч. Σπήλαιο Πετραλώνων) — пещера в Греции, расположенная вблизи села Петралона на полуострове Халкидики, в 55 км от города Салоники, является местом обнаружения останков древнейшего человека Европы и имеет считающиеся древнейшими следы использования человеком огня.



Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды. Сам термин происходит от др.-греч. παλαιός [palaios] - "древний", ὄν [on] - "существо, тварь" и λόγος [logos] - "слово, понятие".

