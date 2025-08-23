Сибирь скрывает древние морские тайны: в Академгородке стены скрывают секрет миллионов лет

Задумывались ли вы, что Сибирь хранит тайны древних морей прямо под нашими ногами? Достаточно взглянуть на стены метро или фасады библиотек Новосибирска, чтобы встретиться с прошлым возрастом в сотни миллионов лет.
Краеведы предлагают необычный формат досуга — городскую палеонтологию. Это сочетание прогулки и исследования: ископаемые следы доисторических организмов можно найти в мраморе, которым облицованы советские здания.
Особое внимание стоит уделить Академгородку. В плитах Дома ученых и библиотеки на Золотодолинской можно различить отпечатки брахиопод, морских лилий и мшанок — обитателей древних морей.
Метро в буквальном смысле стало музеем под землей. "Площадь Ленина", "Красный проспект" и "Студенческая" скрывают в своей облицовке свидетельства геологической истории региона.
Энтузиасты создают цифровой архив таких находок, а исследователи Русского географического общества выясняют происхождение мрамора. Есть версия, что он поступал в город из искитимских карьеров, пишет atas.info.
Мрамор образовывался миллионы лет: останки морских существ сначала становились известняком, а затем под давлением превращались в метаморфическую породу. Лишь немногие окаменелости выдерживали этот процесс и дошли до нас, чтобы оказаться в современных интерьерах.
Главное — эта "археология для всех" не требует подготовки. Достаточно внимания и любопытства, чтобы даже ребенок смог почувствовать себя исследователем.
Сегодня краеведы планируют разработать специальные палеонтологические маршруты по Новосибирску, чтобы каждый мог взглянуть на город под новым углом.
Новосиби́рск — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района. Основан в 1893 году.
Мрамор (др.-греч. μάρμαρος — «белый или блестящий камень») — метаморфическая горная порода, состоящая из кальцита CaCO3 с примесями других минералов. При перекристаллизации доломита CaMg(CO3)2 образуются доломитовые мраморы.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.