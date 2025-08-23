Сибирь скрывает древние морские тайны: в Академгородке стены скрывают секрет миллионов лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Задумывались ли вы, что Сибирь хранит тайны древних морей прямо под нашими ногами? Достаточно взглянуть на стены метро или фасады библиотек Новосибирска, чтобы встретиться с прошлым возрастом в сотни миллионов лет.

мрамор
Фото: Wikimedia Commons by Isaacrubens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мрамор

Краеведы предлагают необычный формат досуга — городскую палеонтологию. Это сочетание прогулки и исследования: ископаемые следы доисторических организмов можно найти в мраморе, которым облицованы советские здания.

Особое внимание стоит уделить Академгородку. В плитах Дома ученых и библиотеки на Золотодолинской можно различить отпечатки брахиопод, морских лилий и мшанок — обитателей древних морей.

Метро в буквальном смысле стало музеем под землей. "Площадь Ленина", "Красный проспект" и "Студенческая" скрывают в своей облицовке свидетельства геологической истории региона.

Энтузиасты создают цифровой архив таких находок, а исследователи Русского географического общества выясняют происхождение мрамора. Есть версия, что он поступал в город из искитимских карьеров, пишет atas.info.

Мрамор образовывался миллионы лет: останки морских существ сначала становились известняком, а затем под давлением превращались в метаморфическую породу. Лишь немногие окаменелости выдерживали этот процесс и дошли до нас, чтобы оказаться в современных интерьерах.

Главное — эта "археология для всех" не требует подготовки. Достаточно внимания и любопытства, чтобы даже ребенок смог почувствовать себя исследователем.

Сегодня краеведы планируют разработать специальные палеонтологические маршруты по Новосибирску, чтобы каждый мог взглянуть на город под новым углом.

Уточнения

Новосиби́рск — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района. Основан в 1893 году.

Мрамор (др.-греч. μάρμαρος — «белый или блестящий камень») — метаморфическая горная порода, состоящая из кальцита CaCO3 с примесями других минералов. При перекристаллизации доломита CaMg(CO3)2 образуются доломитовые мраморы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
