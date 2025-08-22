Российские ученые закончили одно из крупнейших исследований природы Арктики

10-летнее исследование природы Баренцева моря завершилось

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные в течение 10 лет изучали природу Баренцева моря. Крупнейшее исследование закончилось.

Фото: Freepik Арктика

Оно помогло российским экологам и ученым понять, какое состояние у арктической природы, собрать уникальные сведения о морских организмах, краснокнижных птицах и атлантических моржах, обитающих в районе Приразломного месторождения.

Экологи "Газпром нефти" и ученые создали комплексную базу данных о маршрутах миграции, лежбищах, численности популяции и других особенностях обитателей Арктики, как пишет KP. RU.

Научный проект представлял атлантический морж. Остров Матвеев в Баренцевом море оказался настоящим "арктическим курортом" для моржей. В летний период там можно встретить до 350 особей, а к осени их число может достигать двух тысяч.

Наблюдения говорят о благополучии природы этого северного региона.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

