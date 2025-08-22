Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные микробы в отельных трубах: что скрывает обычный стакан воды в гостинице
Фридайвер из Хорватии Маричич рекордно долго смог задержать дыхание под водой
Эксперты: виляние хвостом у кошки может означать раздражение, счастье или охоту
8 месяцев исследований показали: друзьями рождаются, а не становятся
Походы в одиночку опасны даже для опытных путешественников
Психоаналитик назвала развод Никиты Преснякова с женой закономерным
В старых моделях Opel есть тревожная кнопка для защиты водителей
Лимонный сок улучшает вкус супов, салатов и мясных блюд
Дачников в России будут штрафовать за колодцы и скважины

Российские ученые закончили одно из крупнейших исследований природы Арктики

10-летнее исследование природы Баренцева моря завершилось
1:00
Наука

Учёные в течение 10 лет изучали природу Баренцева моря. Крупнейшее исследование закончилось.

Арктика
Фото: Freepik
Арктика

Оно помогло российским экологам и ученым понять, какое состояние у арктической природы, собрать уникальные сведения о морских организмах, краснокнижных птицах и атлантических моржах, обитающих в районе Приразломного месторождения.

Экологи "Газпром нефти" и ученые создали комплексную базу данных о маршрутах миграции, лежбищах, численности популяции и других особенностях обитателей Арктики, как пишет KP. RU.

Научный проект представлял атлантический морж. Остров Матвеев в Баренцевом море оказался настоящим "арктическим курортом" для моржей. В летний период там можно встретить до 350 особей, а к осени их число может достигать двух тысяч.

Наблюдения говорят о благополучии природы этого северного региона.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Женщина избежала тюрьмы благодаря 3 родам в Китае
Британка продает картины, которая написали её крысы
Власти Таиланда могут раздать 200 тысяч бесплатных авиабилетов иностранцам
Африка просит переделать карту мира
Валерия рассказала о конфузе Иосифа Пригожина после признания в любви
Политолог Ищенко заявил, что ВСУ бьют по России только для провокации ответа
Археологи нашли печать VII–VI века до н. э. с надписью и отпечатком пальца
Три шага, которые спасут урожай картофеля перед уборкой
Мошеннические узлы связи пресекли в Крыму
Трамп готовится напасть на Венесуэлу: в стране объявлена массовая мобилизация
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.