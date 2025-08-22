Океан под поверхностью: Церера могла быть домом для инопланетной жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
НАСА: Церера имела условия для существования жизни
Наука

Новое исследование, проведенное НАСА, выдвигает гипотезу о том, что на Церере, карликовой планете, расположенной в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, некогда могли существовать условия, благоприятные для зарождения и развития жизни. 

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работа, опубликованная в журнале Science Advances, свидетельствует о присутствии химического источника энергии на Церере. Визуализация планеты демонстрирует потенциальные условия, которые могли быть пригодными для существования жизни в прошлом.

Данные, полученные в ходе миссии НАСА "Рассвет", которая находилась на орбите Цереры с 2015 по 2018 год, показали наличие на поверхности ярких светоотражающих пятен, образованных остатками соли, вынесенной на поверхность, под которой был обнаружен замерзший океан, содержащий органические молекулы, являющиеся строительными блоками жизни на основе углерода.

Исследователи с помощью теплового и химического моделирования изучили процессы, происходившие в недрах Цереры в течение миллиардов лет. Результаты показали, что радиоактивный распад в каменистом ядре планеты мог привести к образованию гидротермальных флюидов, которые поступали в подповерхностный океан.

На Земле подобные среды являются средой обитания для хемотрофных микроорганизмов, получающих энергию в результате химических реакций. Наличие воды, органических молекул и энергии на Церере указывает на то, что там могли существовать условия, пригодные для жизни, пишет New York Times.

Флюид — жидкие и газообразные легкоподвижные компоненты магмы или циркулирующие в земных глубинах насыщенные газами растворы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
