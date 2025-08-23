Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Космос против живых организмов: кто выживет в условиях радиации и холода

Российский аппарат Бион-М2 с мышами, комарами и растениями запущен с Байконура
Наука

Вы когда-нибудь задумывались, что произойдёт с живыми организмами в условиях орбиты? Ответ на этот вопрос ищет российский аппарат "Бион-М2", запущенный 20 августа 2025 года с Байконура с помощью ракеты "Союз-2.1б".

Мышь и растения в космосе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мышь и растения в космосе

Зачем отправили "Бион-М2"

Это автоматическая биолаборатория, построенная на основе капсул "Восток" и "Зенит". Её цель — изучить влияние космической радиации и экстремальных условий на живые существа. Эти данные станут основой для подготовки к созданию новой российской орбитальной станции, первый модуль которой должны вывести в 2027 году.

Кто полетел в космос

Внутри капсулы разместили:

  • 75 лабораторных мышей.
  • 1500 комаров.
  • Муравьёв, грибы, растения и семена.
  • Водоросли и микроорганизмы.
  • Также стволовые клетки животных и человека.

Мыши живут в специальных цилиндрах, где автоматически подаются еда и вода. На их телах установлены датчики для постоянного контроля здоровья.

Условия эксперимента

Температура внутри поддерживается на уровне 22-25 °C, влажность — от 40 до 70 %. На Земле параллельно работают с контрольными образцами, чтобы сравнить изменения после миссии.

Часть экспериментов проводится снаружи капсулы: образцы помещены в термочехлы и подвергаются прямому воздействию открытого космоса.

Срок миссии и планы

Полёт рассчитан примерно на месяц. После возвращения на Землю результаты помогут разработать методы защиты будущих экипажей орбитальной станции. Её орбита будет отличаться от МКС: наклон около 98° и высота примерно 400 км.

История программы

"Бион-М2" продолжает традиции серии "Бион", первый аппарат которой отправился в полёт в 2013 году. Ещё раньше подобные эксперименты проводились в рамках программы "Восток".

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
