На грани безумия: частные батискафы вновь стремятся к Титанику

Титаник манит: частная экспедиция готовится к погружению — детали проекта

2:57 Your browser does not support the audio element. Наука

После трагического инцидента в 2023 году, когда глубоководный аппарат "Титан", принадлежавший частной компании, потерпел крушение с пятью пассажирами на борту во время экспедиции к затонувшему "Титанику", подобные рискованные путешествия оказались под негласным запретом.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Chrisi1964, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ затонувший корабль

Продолжает манить

Несмотря на отсутствие формального запрета, район в Атлантике с координатами 41°43'57" северной широты и 49°56'49" западной долготы фактически закрыт для любого судоходства, включая подводное. Тем не менее, покоящийся на глубине почти 4 километров, разорванный на части "Титаник" продолжает манить эксцентричных и состоятельных искателей приключений, поскольку подобные экспедиции требуют огромных финансовых вложений.

Недавно Патрик Лейхи, глава компании, специализирующейся на создании коммерческих подводных аппаратов, сообщил о готовности неназванного предпринимателя финансировать строительство нового батискафа для погружения к месту крушения "Титаника".

Предполагается, что для этой цели будет использован двухместный аппарат Triton Explorer с прочным акриловым "пузырем" для размещения экипажа, в отличие от злополучного "Титана" компании Oceangate, корпус которого был изготовлен из стекловолокна. Вся вина за катастрофу возлагается на погибшего генерального директора Oceangate Стоктона Раша, которого обвиняют в экономии на материалах, игнорировании мнения инженеров и увольнении критиков.

Каждый батискаф строится на заказ

Эта трагедия серьезно подорвала доверие к частным компаниям, занимающимся строительством подводных аппаратов, и привела к оттоку клиентов, опасающихся за свою безопасность. Поэтому Triton Submarines и другие компании стремятся восстановить свою репутацию. Особенность этого бизнеса заключается в том, что каждый батискаф строится на заказ, что занимает много времени. Существование компаний в этой сфере зависит от частных инвесторов, которых необходимо убедить в безопасности подводных путешествий. Успешное погружение к "Титанику" может стать лучшим способом для этого, как сообщает сайт Москва 24.

Примечательно, что к этой истории имеет косвенное отношение американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон. Во-первых, именно его фильм "Титаник" сделал эту трагедию культовой. Во-вторых, Кэмерон является одним из инвесторов компании, планирующей скорое погружение анонимного миллиардера. Успешное погружение и публикация селфи на фоне обломков "Титаника" помогут сгладить в памяти человечества трагические события, связанные с гибелью "Титана".

Уточнения

«Тита́ник» (англ. RMS Titanic) — британский трансатлантический грузопассажирский и почтовый пароход, второй лайнер класса «Олимпик» компании «White Star Line». Лайнер был построен для совершения регулярных рейсов между Саутгемптоном и Нью-Йорком протяжённостью около 5800 км раз в неделю (в один конец). Крупнейшее судно начала XX века. При строительстве получил номер 401. Во время первого рейса, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике.



