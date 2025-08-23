Стены превращаются в кондиционер: новый цемент охлаждает дома сам по себе

Что, если стены дома сами будут спасать от жары, а не превращать его в печь? Китай и США нашли ответ.
Учёные разработали "фотонно-структурированный цемент", который способен снижать температуру внутри помещений на 5 °C даже в полдень. В отличие от обычного цемента, он не накапливает тепло, а помогает ему уходить наружу.
"При застывании этого цемента на поверхности появляются структуры, похожие на кристаллы эттрингита. Они отражают солнечный свет, но почти полностью пропускают инфракрасное излучение. В итоге в доме становится прохладнее на 5 градусов", — отмечают исследователи.
Классический цемент отражает всего 30% тепла и света. В жарком климате это превращает здания в настоящие "печки". Новая технология решает эту проблему, меняя саму структуру материала.
Чтобы добиться такого эффекта, ученые использовали кремниевую форму с множеством выемок. При застывании в цементе формируется метаповерхность — искусственная структура, которая тонко управляет светом и теплом.
Для наглядности исследователи построили мини-макеты домов из обычного цемента и из нового материала. Разница оказалась впечатляющей: стены первого нагревались до 70 °C, а второго — лишь до 35 °C. Внутри помещений температура упала на 5 °C без кондиционеров.
Если технология войдёт в массовое строительство, затраты на охлаждение зданий заметно сократятся. А сами дома станут куда комфортнее в тропиках и жарких городах.
