Стены превращаются в кондиционер: новый цемент охлаждает дома сам по себе

Учёные Китая и США разработали цемент, отражающий солнечное тепло

Наука

Что, если стены дома сами будут спасать от жары, а не превращать его в печь? Китай и США нашли ответ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Цементные дома

Новый подход к строительству

Учёные разработали "фотонно-структурированный цемент", который способен снижать температуру внутри помещений на 5 °C даже в полдень. В отличие от обычного цемента, он не накапливает тепло, а помогает ему уходить наружу.

Как это работает

"При застывании этого цемента на поверхности появляются структуры, похожие на кристаллы эттрингита. Они отражают солнечный свет, но почти полностью пропускают инфракрасное излучение. В итоге в доме становится прохладнее на 5 градусов", — отмечают исследователи.

Почему это важно

Классический цемент отражает всего 30% тепла и света. В жарком климате это превращает здания в настоящие "печки". Новая технология решает эту проблему, меняя саму структуру материала.

Роль метаповерхности

Чтобы добиться такого эффекта, ученые использовали кремниевую форму с множеством выемок. При застывании в цементе формируется метаповерхность — искусственная структура, которая тонко управляет светом и теплом.

Проверка на практике

Для наглядности исследователи построили мини-макеты домов из обычного цемента и из нового материала. Разница оказалась впечатляющей: стены первого нагревались до 70 °C, а второго — лишь до 35 °C. Внутри помещений температура упала на 5 °C без кондиционеров.

Экономия и будущее

Если технология войдёт в массовое строительство, затраты на охлаждение зданий заметно сократятся. А сами дома станут куда комфортнее в тропиках и жарких городах.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

