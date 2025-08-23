Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кения стремится продать больше чая на мировом рынке — Kenya News
Опасная привычка за столом: эндокринолог рассказала о последствиях
97 из 100: Дмитриенко и Пересильд проверили совместимость в шоу Натальная карта
Российский турист: экономика Сальвадора держится на нелегалах
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
Горчичный порошок помогает удалить въевшиеся пятна со старой одежды
Исследование: сывороточный протеин вызывает высыпания у людей с предрасположенностью к акне
Белые брюки возвращаются: 5 способов носить их без ошибок
Нашатырный спирт помогает вывести следы от утюга с одежды за 5 минут

Стены превращаются в кондиционер: новый цемент охлаждает дома сам по себе

Учёные Китая и США разработали цемент, отражающий солнечное тепло
1:52
Наука

Что, если стены дома сами будут спасать от жары, а не превращать его в печь? Китай и США нашли ответ.

Цементные дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цементные дома

Новый подход к строительству

Учёные разработали "фотонно-структурированный цемент", который способен снижать температуру внутри помещений на 5 °C даже в полдень. В отличие от обычного цемента, он не накапливает тепло, а помогает ему уходить наружу.

Как это работает

"При застывании этого цемента на поверхности появляются структуры, похожие на кристаллы эттрингита. Они отражают солнечный свет, но почти полностью пропускают инфракрасное излучение. В итоге в доме становится прохладнее на 5 градусов", — отмечают исследователи.

Почему это важно

Классический цемент отражает всего 30% тепла и света. В жарком климате это превращает здания в настоящие "печки". Новая технология решает эту проблему, меняя саму структуру материала.

Роль метаповерхности

Чтобы добиться такого эффекта, ученые использовали кремниевую форму с множеством выемок. При застывании в цементе формируется метаповерхность — искусственная структура, которая тонко управляет светом и теплом.

Проверка на практике

Для наглядности исследователи построили мини-макеты домов из обычного цемента и из нового материала. Разница оказалась впечатляющей: стены первого нагревались до 70 °C, а второго — лишь до 35 °C. Внутри помещений температура упала на 5 °C без кондиционеров.

Экономия и будущее

Если технология войдёт в массовое строительство, затраты на охлаждение зданий заметно сократятся. А сами дома станут куда комфортнее в тропиках и жарких городах.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование
Недвижимость
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование Аудио 
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
Наука и техника
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Белые брюки возвращаются: 5 способов носить их без ошибок
Нашатырный спирт помогает вывести следы от утюга с одежды за 5 минут
Книгу Симоньян одобрили в церкви, поскольку она может привести людей к вере
Масло уходит после замены из-за уплотнителей и фильтра — автомеханики
Врач-кардиолог Симонова: лицевая слепота или прозопагнозия может привести к социальной изоляции
Anex: спрос на Турцию из Казани и Екатеринбурга осенью вырос
Самые смертоносные животные Австралии: эти существа убивают австралийцев чаще, чем акулы и змеи
Более 300 тонн выловили в Южной Корее: миллионы на борьбу с нашествием медуз
Муж Анны Хилькевич признался, что в их браке именно актриса проявляет большую ревность
Сардины в масле: готовим вкусные блюда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.