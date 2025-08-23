Каменные стены Старой Ладоги заговорили: археологи вскрыли тайну, меняющую историю русской государственности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Археологи нашли в Старой Ладоге каменную кладку эпохи князя Олега Вещего
1:52
Наука

Археологи в Старой Ладоге сделали находку, которая способна переписать представления о ранней истории Руси. В крепости обнаружили каменную кладку, относящуюся к эпохе князя Олега Вещего — правителя Новгородской земли конца IX века.

Древняя крепость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древняя крепость

Первое открытие такого масштаба

"Практически ко Дню Старой Ладоги археологическая экспедиция 2025 года обнаружила в крепости каменную кладку эпохи князя Олега Вещего. Эта находка стала первой в своем роде. Есть все основания надеяться, что труд исследователей поможет узнать больше о ранней истории русской государственности", — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ладога — начало истории Руси

Старая Ладога — один из древнейших населённых пунктов России, основанный ещё в VII веке. Её называют первой столицей Древней Руси: на территории поселения найдено около 160 памятников разных эпох — от крепости и храмов до монастырей.

От деревянных стен до каменной цитадели

История крепости началась в 860-870-х годах, когда после вражеского набега здесь возвели деревянные укрепления. В X веке их заменили мощные каменные стены. Сегодня археологи слой за слоем расчищают древние кладки, скрытые веками.

Реставрация и сохранение

С 2014 года в Старой Ладоге реализуется масштабный проект по восстановлению крепости. К 2018 году отреставрировали северо-западное прясло и несколько башен, включая Стрелочную и Раскатную. Впереди — восстановление Тайничной башни и строительство фондохранилища.

Уточнения

Монасты́рь (через церк.-слав. манастырь, от греч. μοναστήρι(ον), μαναστήρι(ο)ν, от μονος - "одинокий, один", родств. монах) — религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав, а также единый комплекс принадлежащих ей богослужебных, жилых и хозяйственных построек.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
