Красота, что убивает: цветение моря превращается в токсин — Россия ищет способ перехитрить природу

ДВФУ и РАН разработают национальный щит против цветения морской воды

Что может скрываться за изменением цвета морской воды? Часто это сигнал об опасности — массовом размножении микроводорослей и цианобактерий, выделяющих токсины. Такое явление называют "вредоносным цветением", и оно угрожает не только морской фауне, но и человеку.

Щит от водорослей

Почему это важно

Осенью 2020 года Камчатка пережила катастрофу: токсичное цветение водорослей Karenia selliformis привело к гибели морских организмов. С тех пор стало ясно — России нужна единая система контроля.

Кто работает над проектом

В инициативе участвуют восемь организаций:

Дальневосточный федеральный университет

Камчатский госуниверситет имени В. Беринга

Филиалы РАН — от Тихоокеанского института географии до Института вулканологии

ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии

НИИ "Аэрокосмос"

Координацию взял на себя Камчатский госуниверситет.

Как будет устроена система

"В состав системы войдут сеть постоянных станций наблюдения, спутниковый мониторинг с применением технологий искусственного интеллекта и служба раннего предупреждения населения об экологических угрозах", — сообщили в пресс-службе университета.

Шаги защиты

Мониторинг предполагает:

Регулярный отбор проб воды и донных осадков,

Спектрофотометрические измерения,

Лабораторный анализ,

Культивирование чистых культур микроводорослей,

Ведение референсной коллекции,

ДНК-исследования для уточнения видового состава,

Контроль токсинов иммуноферментными и масс-спектрометрическими методами.

Что это даст

Создание национальной системы позволит заранее обнаруживать угрозы, предупреждать население и предотвращать новые экологические трагедии.

Уточнения

Цианобакте́рии или сине-зелёные во́доросли, или циане́и (лат. Cyanobacteria, от греч. κυανός - сине-зелёный) — отдел крупных грамотрицательных бактерий, способных к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода.

