Красота, что убивает: цветение моря превращается в токсин — Россия ищет способ перехитрить природу

Что может скрываться за изменением цвета морской воды? Часто это сигнал об опасности — массовом размножении микроводорослей и цианобактерий, выделяющих токсины. Такое явление называют "вредоносным цветением", и оно угрожает не только морской фауне, но и человеку.
Осенью 2020 года Камчатка пережила катастрофу: токсичное цветение водорослей Karenia selliformis привело к гибели морских организмов. С тех пор стало ясно — России нужна единая система контроля.
В инициативе участвуют восемь организаций:
Координацию взял на себя Камчатский госуниверситет.
"В состав системы войдут сеть постоянных станций наблюдения, спутниковый мониторинг с применением технологий искусственного интеллекта и служба раннего предупреждения населения об экологических угрозах", — сообщили в пресс-службе университета.
Мониторинг предполагает:
Создание национальной системы позволит заранее обнаруживать угрозы, предупреждать население и предотвращать новые экологические трагедии.
Цианобакте́рии или сине-зелёные во́доросли, или циане́и (лат. Cyanobacteria, от греч. κυανός - сине-зелёный) — отдел крупных грамотрицательных бактерий, способных к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.