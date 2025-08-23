Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой

Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России
1:58
Наука

Когда сельхозугодья забрасывают и они снова зарастают лесом, это воспринимается как благо для природы. Но новое исследование показало: в почве при этом происходят тревожные изменения, способные нанести вред не только растениям, но и всей экосистеме.

Почвенный разрез в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почвенный разрез в лесу

Что меняется в земле

Российские ученые впервые подробно изучили почвы в национальном парке "Смоленское Поозерье", где ранее были сельхозземли. На 27 участках они сделали глубокие разрезы до метра и проанализировали химический состав: 27 элементов и несколько групп соединений.

Результаты оказались неожиданными — сильнее всего изменяется верхний гумусовый горизонт. Именно он показывает рост кислотности, тогда как более глубокие слои почти не затрагиваются.

Последствия для природы

"Повышение кислотности почвы при восстановлении леса снижает содержание питательных веществ и замедляет рост растений. Это вызывает вымывание микро- и макроэлементов, загрязняющих водоёмы. Поэтому необходимо восполнять их запасы для сохранения здоровья почв и лесов", — отметил старший научный сотрудник МГУ Иван Семенков.

По сути, верхний слой земли, ранее сильно измененный человеком, остается уязвимым и реагирует на возвращение леса изменением своей химии.

Почему это важно

  • Часть бывших полей в России и других странах больше не обрабатывают.
  • Они возвращаются в естественное состояние.
  • При этом меняется не только химический, но и микробный состав почв.
  • Всё это отражается на здоровье лесов и водных объектов.

Таким образом, восстановление леса — процесс не столь однозначный, как может показаться. Чтобы экосистема оставалась устойчивой, требуется компенсировать потерю питательных веществ и контролировать изменения кислотности.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος - жилище, местопребывание и σύστημα - "целое, составленное из частей; соединение") — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
