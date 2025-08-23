Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой

Когда сельхозугодья забрасывают и они снова зарастают лесом, это воспринимается как благо для природы. Но новое исследование показало: в почве при этом происходят тревожные изменения, способные нанести вред не только растениям, но и всей экосистеме.
Российские ученые впервые подробно изучили почвы в национальном парке "Смоленское Поозерье", где ранее были сельхозземли. На 27 участках они сделали глубокие разрезы до метра и проанализировали химический состав: 27 элементов и несколько групп соединений.
Результаты оказались неожиданными — сильнее всего изменяется верхний гумусовый горизонт. Именно он показывает рост кислотности, тогда как более глубокие слои почти не затрагиваются.
"Повышение кислотности почвы при восстановлении леса снижает содержание питательных веществ и замедляет рост растений. Это вызывает вымывание микро- и макроэлементов, загрязняющих водоёмы. Поэтому необходимо восполнять их запасы для сохранения здоровья почв и лесов", — отметил старший научный сотрудник МГУ Иван Семенков.
По сути, верхний слой земли, ранее сильно измененный человеком, остается уязвимым и реагирует на возвращение леса изменением своей химии.
Таким образом, восстановление леса — процесс не столь однозначный, как может показаться. Чтобы экосистема оставалась устойчивой, требуется компенсировать потерю питательных веществ и контролировать изменения кислотности.
Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος - жилище, местопребывание и σύστημα - "целое, составленное из частей; соединение") — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
