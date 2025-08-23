Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морковь сохраняет сладость и лежкость при срезке ботвы только в конце августа
Арбуз содержит ликопин и калий, поддерживающие здоровье сердца
Головная боль после тренировки связана с расширением сосудов — профессор Тейлор
Ротвейлеры без воспитания и нагрузки становятся опасными для семьи
Диетологи выделили худший вариант завтрака для здоровья
Трихологи советуют применять питательные маски для защиты от ломкости волос
Киркоров рассказал о 40-летней дружбе с Ларисой Долиной на Новой волне
Helsinki Times: доходы 39% финских предпринимателей ниже 30 000 евро в год
Ксения Бородина косвенно подтвердила, что прибегала к пластике

Следы чужих галактик в камнях Бенну: астероид раскрыл своё межзвёздное прошлое

Учёные из Университета Аризоны нашли межзвёздную пыль в образцах с астероида Бенну
2:18
Наука

Может ли крошечная частица пыли хранить историю целой Вселенной? Ученые уверены — да. Недавние исследования образцов с астероида Бенну показали: в его составе обнаружена межзвездная материя. Это открытие меняет наше понимание того, как формировалась Солнечная система.

Частица межзвездной пыли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Частица межзвездной пыли

Межзвездная пыль в пробах

"Проведенный нами анализ показывает, что прародитель Бенну сформировался на дальних окраинах Солнечной системы, за орбитами Юпитера и Сатурна. Он содержал частицы пыли, порожденные звездами других регионов Галактики, а также органику с аномальной долей изотопов, возникших в межзвездной среде", — пояснила доцент Университета Аризоны Джессика Барнс.

Как проводилось исследование

Пробу с Бенну доставила на Землю миссия NASA OSIRIS-REx. С помощью масс-спектрометров ученые изучили химический и изотопный состав множества частиц. Это позволило уточнить, где и как сформировался прародитель астероида.

Сравнение с другими астероидами

Результаты подтвердили: Бенну, как и Рюгу, хранит первичное вещество Солнечной системы. Но его состав оказался гораздо сложнее: в образцах нашли межзвездные молекулы, застывшие капли пород и минералы, которые свидетельствуют о столкновениях и воздействии воды.

Следы древних катастроф

Исследователи считают, что Бенну когда-то пережил разрушительное столкновение с другим телом. Именно это событие и создало объект, который сегодня мы наблюдаем.

Вода и химическая эволюция

Особый интерес вызвало наличие водных минералов. Они многократно формировались и разрушались, указывая на долгие процессы химической эволюции внутри прародителя Бенну. Источником энергии могли быть радиоактивные распады или удары других астероидов.

Почему Бенну так важен

Астероид (1999 RQ36) долго считался потенциальной угрозой для Земли. Но именно его необычный состав сделал его ценнейшим объектом для науки: он хранит подсказки о происхождении нашей планетной системы.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Новости спорта
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Последние материалы
Морковь сохраняет сладость и лежкость при срезке ботвы только в конце августа
Арбуз содержит ликопин и калий, поддерживающие здоровье сердца
Головная боль после тренировки связана с расширением сосудов — профессор Тейлор
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной
Ротвейлеры без воспитания и нагрузки становятся опасными для семьи
Диетологи выделили худший вариант завтрака для здоровья
Киркоров рассказал о 40-летней дружбе с Ларисой Долиной на Новой волне
Трихологи советуют применять питательные маски для защиты от ломкости волос
Helsinki Times: доходы 39% финских предпринимателей ниже 30 000 евро в год
Ксения Бородина косвенно подтвердила, что прибегала к пластике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.