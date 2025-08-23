Следы чужих галактик в камнях Бенну: астероид раскрыл своё межзвёздное прошлое

Учёные из Университета Аризоны нашли межзвёздную пыль в образцах с астероида Бенну

Может ли крошечная частица пыли хранить историю целой Вселенной? Ученые уверены — да. Недавние исследования образцов с астероида Бенну показали: в его составе обнаружена межзвездная материя. Это открытие меняет наше понимание того, как формировалась Солнечная система.

Частица межзвездной пыли

Межзвездная пыль в пробах

"Проведенный нами анализ показывает, что прародитель Бенну сформировался на дальних окраинах Солнечной системы, за орбитами Юпитера и Сатурна. Он содержал частицы пыли, порожденные звездами других регионов Галактики, а также органику с аномальной долей изотопов, возникших в межзвездной среде", — пояснила доцент Университета Аризоны Джессика Барнс.

Как проводилось исследование

Пробу с Бенну доставила на Землю миссия NASA OSIRIS-REx. С помощью масс-спектрометров ученые изучили химический и изотопный состав множества частиц. Это позволило уточнить, где и как сформировался прародитель астероида.

Сравнение с другими астероидами

Результаты подтвердили: Бенну, как и Рюгу, хранит первичное вещество Солнечной системы. Но его состав оказался гораздо сложнее: в образцах нашли межзвездные молекулы, застывшие капли пород и минералы, которые свидетельствуют о столкновениях и воздействии воды.

Следы древних катастроф

Исследователи считают, что Бенну когда-то пережил разрушительное столкновение с другим телом. Именно это событие и создало объект, который сегодня мы наблюдаем.

Вода и химическая эволюция

Особый интерес вызвало наличие водных минералов. Они многократно формировались и разрушались, указывая на долгие процессы химической эволюции внутри прародителя Бенну. Источником энергии могли быть радиоактивные распады или удары других астероидов.

Почему Бенну так важен

Астероид (1999 RQ36) долго считался потенциальной угрозой для Земли. Но именно его необычный состав сделал его ценнейшим объектом для науки: он хранит подсказки о происхождении нашей планетной системы.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

