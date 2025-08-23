Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:37
Наука

Представьте: впервые в истории человечества мы сможем засечь даже случайные "шумы" цивилизаций, если они где-то рядом во Вселенной. Уже на этой неделе в Оксфорде соберутся сотни специалистов, чтобы обсудить, как новые технологии изменят поиск жизни за пределами Земли.

радиотелескоп пустыня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
радиотелескоп пустыня

Новые инструменты для новых открытий

В Чили, Африке и Австралии строятся гигантские телескопы, способные "видеть" дальше и чувствительнее, чем когда-либо. Среди них — система Square Kilometre Array, объединяющая сотни радиотелескопов, а также Vera C. Rubin Observatory, которая совсем скоро начнёт работу.

Эти установки будут снабжать исследователей огромными массивами данных, а проект Breakthrough Listen уже готов анализировать их в поисках необычных сигналов.

Когда искусственный интеллект становится союзником

По словам астронома Стива Крофта, ИИ станет ключом к разгадке. Он сможет находить тончайшие закономерности в потоках информации, которые человеческий глаз просто не заметит.

"Новые методы будут настолько чувствительными, что впервые мы сможем обнаруживать непреднамеренные передачи. Это могут быть радары в аэропортах пришельцев или мощные телепередатчики", — отметил Крофт.

Почему это меняет всё

Если раньше поиски ограничивались лишь намеренными "посланиями", то теперь открывается возможность уловить даже фоновые техносигналы. Это значит, что шансы впервые найти следы другой цивилизации становятся выше, чем когда-либо.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] "далеко" + σκοπέω [skopeo] "смотрю") — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
