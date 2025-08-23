Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации

Представьте: впервые в истории человечества мы сможем засечь даже случайные "шумы" цивилизаций, если они где-то рядом во Вселенной. Уже на этой неделе в Оксфорде соберутся сотни специалистов, чтобы обсудить, как новые технологии изменят поиск жизни за пределами Земли.
В Чили, Африке и Австралии строятся гигантские телескопы, способные "видеть" дальше и чувствительнее, чем когда-либо. Среди них — система Square Kilometre Array, объединяющая сотни радиотелескопов, а также Vera C. Rubin Observatory, которая совсем скоро начнёт работу.
Эти установки будут снабжать исследователей огромными массивами данных, а проект Breakthrough Listen уже готов анализировать их в поисках необычных сигналов.
По словам астронома Стива Крофта, ИИ станет ключом к разгадке. Он сможет находить тончайшие закономерности в потоках информации, которые человеческий глаз просто не заметит.
"Новые методы будут настолько чувствительными, что впервые мы сможем обнаруживать непреднамеренные передачи. Это могут быть радары в аэропортах пришельцев или мощные телепередатчики", — отметил Крофт.
Если раньше поиски ограничивались лишь намеренными "посланиями", то теперь открывается возможность уловить даже фоновые техносигналы. Это значит, что шансы впервые найти следы другой цивилизации становятся выше, чем когда-либо.
