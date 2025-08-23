Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов

Представьте себе устройство, которое может "напечатать" лекарство прямо в лаборатории без долгих поставок из-за границы. Звучит как фантастика? А теперь это стало реальностью.
Учёные из Томска получили официальный патент на целостную конструкцию первого российского геномного принтера. Ранее у них были защищены лишь отдельные элементы установки. Теперь же речь идёт о полноценном аппарате, который позволяет отказаться от зависимости от зарубежных технологий.
Разработкой занимается Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). До патента на сам принтер у команды было четыре ключевых разработки:
Теперь у российских исследователей есть не только готовый принтер, но и:
Это означает, что страна получила возможность проводить синтез генов полностью самостоятельно.
До сих пор основные игроки в этой сфере находились в США и не собирались делиться технологиями. Однако после того как ТУСУР получил грант от Министерства науки РФ и финансирование в 410 млн рублей, процесс разработки ускорился.
Генный принтер способен открыть целую эпоху новых решений:
Теоретически, такие устройства могут создавать препараты, идеально подходящие именно конкретному человеку.
