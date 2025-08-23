Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов

Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер

Представьте себе устройство, которое может "напечатать" лекарство прямо в лаборатории без долгих поставок из-за границы. Звучит как фантастика? А теперь это стало реальностью.

Патент, который меняет правила игры

Учёные из Томска получили официальный патент на целостную конструкцию первого российского геномного принтера. Ранее у них были защищены лишь отдельные элементы установки. Теперь же речь идёт о полноценном аппарате, который позволяет отказаться от зависимости от зарубежных технологий.

Как всё начиналось

Разработкой занимается Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). До патента на сам принтер у команды было четыре ключевых разработки:

Модуль размещения подложки.

Сама подложка.

Пьезоэлектрические дозаторы.

Технология синтеза.

Что изменилось сейчас

Теперь у российских исследователей есть не только готовый принтер, но и:

Шприцевая станция-стойка.

Система контроля и управления.

Библиотека олигонуклеотидов.

Это означает, что страна получила возможность проводить синтез генов полностью самостоятельно.

Почему это так важно

До сих пор основные игроки в этой сфере находились в США и не собирались делиться технологиями. Однако после того как ТУСУР получил грант от Министерства науки РФ и финансирование в 410 млн рублей, процесс разработки ускорился.

Возможности для медицины

Генный принтер способен открыть целую эпоху новых решений:

Создание вакцин и лекарств прямо на месте, без дорогих поставок.

Лечение наследственных болезней — повреждённые гены можно перепечатать и вернуть в организм.

Разработка полезных бактерий для очистки воды или производства веществ.

Ускорение исследований ДНК — больше не нужно ждать, пока клетки вырастут сами.

Теоретически, такие устройства могут создавать препараты, идеально подходящие именно конкретному человеку.

Уточнения

