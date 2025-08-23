Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Представьте себе устройство, которое может "напечатать" лекарство прямо в лаборатории без долгих поставок из-за границы. Звучит как фантастика? А теперь это стало реальностью.

Генный принтер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Генный принтер

Патент, который меняет правила игры

Учёные из Томска получили официальный патент на целостную конструкцию первого российского геномного принтера. Ранее у них были защищены лишь отдельные элементы установки. Теперь же речь идёт о полноценном аппарате, который позволяет отказаться от зависимости от зарубежных технологий.

Как всё начиналось

Разработкой занимается Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). До патента на сам принтер у команды было четыре ключевых разработки:

  • Модуль размещения подложки.
  • Сама подложка.
  • Пьезоэлектрические дозаторы.
  • Технология синтеза.

Что изменилось сейчас

Теперь у российских исследователей есть не только готовый принтер, но и:

  • Шприцевая станция-стойка.
  • Система контроля и управления.
  • Библиотека олигонуклеотидов.

Это означает, что страна получила возможность проводить синтез генов полностью самостоятельно.

Почему это так важно

До сих пор основные игроки в этой сфере находились в США и не собирались делиться технологиями. Однако после того как ТУСУР получил грант от Министерства науки РФ и финансирование в 410 млн рублей, процесс разработки ускорился.

Возможности для медицины

Генный принтер способен открыть целую эпоху новых решений:

  • Создание вакцин и лекарств прямо на месте, без дорогих поставок.
  • Лечение наследственных болезней — повреждённые гены можно перепечатать и вернуть в организм.
  • Разработка полезных бактерий для очистки воды или производства веществ.
  • Ускорение исследований ДНК — больше не нужно ждать, пока клетки вырастут сами.

Теоретически, такие устройства могут создавать препараты, идеально подходящие именно конкретному человеку.

Уточнения

Принтер (англ. printer) — устройство, автоматически печатающее информацию представленную в компьютере в буквенно-цифровой или графической форме.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
