Пески Майсана отдали первую жертву — древний город начал рассказывать свою историю

Можно ли найти место, где почти не ступала нога археолога? Оказывается, да. И это вовсе не в глубине джунглей или пустыни, а в иракской провинции Майсан.
Майсан — мечта любого исследователя древности. Здесь археология оставалась почти нетронутой: редкие локальные раскопки и никаких иностранных экспедиций. Российская команда стала первой, кого допустили к изучению земли шумеров.
Иракские власти предложили два десятка площадок. Весной 2019 года совместная группа из России и Ирака тщательно изучила их и выбрала поселение Тель Ваджеф, расположенное у границы с Ираном. Уже на первом осмотре нашли расписную керамику возрастом более шести тысяч лет.
"Нас постоянно сопровождала полиция. Но охранники не только следили за безопасностью — иногда откладывали оружие и брали в руки лопаты", — вспоминает руководитель экспедиции Шахмардан Амиров.
Среди находок оказались:
Не менее интересной оказалась архитектура: сочетание кирпича-сырца, камня и редкой для того времени технологии — комбинации тростника с глиной.
Впервые в регионе применили 3D-моделирование. Оно позволило быстро "собирать" из фрагментов предметы и ускоряло анализ находок.
Археологи планируют вернуться и исследовать центральную часть поселения. Здесь их ждут новые открытия, которые могут изменить представление об истории древнего Востока.
Шуме́ры (самоназвание: шум. sag-gig-ga - "черноголовые") — древнее население Южной Месопотамии (современный Ирак), говорившее на шумерском языке.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.