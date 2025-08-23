Пески Майсана отдали первую жертву — древний город начал рассказывать свою историю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Можно ли найти место, где почти не ступала нога археолога? Оказывается, да. И это вовсе не в глубине джунглей или пустыни, а в иракской провинции Майсан.

Древнее поселение Майсан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древнее поселение Майсан

Почему здесь так важно копать

Майсан — мечта любого исследователя древности. Здесь археология оставалась почти нетронутой: редкие локальные раскопки и никаких иностранных экспедиций. Российская команда стала первой, кого допустили к изучению земли шумеров.

Как выбирали место раскопок

Иракские власти предложили два десятка площадок. Весной 2019 года совместная группа из России и Ирака тщательно изучила их и выбрала поселение Тель Ваджеф, расположенное у границы с Ираном. Уже на первом осмотре нашли расписную керамику возрастом более шести тысяч лет.

Люди с автоматами и лопатами

"Нас постоянно сопровождала полиция. Но охранники не только следили за безопасностью — иногда откладывали оружие и брали в руки лопаты", — вспоминает руководитель экспедиции Шахмардан Амиров.

Удивительные находки

Среди находок оказались:

  • Расписная керамика с сюжетами из разных регионов, что дало новые сведения о миграции племён.
  • Фигурки птиц и домашних животных.
  • украшения.

Не менее интересной оказалась архитектура: сочетание кирпича-сырца, камня и редкой для того времени технологии — комбинации тростника с глиной.

Новые методы

Впервые в регионе применили 3D-моделирование. Оно позволило быстро "собирать" из фрагментов предметы и ускоряло анализ находок.

Что дальше

Археологи планируют вернуться и исследовать центральную часть поселения. Здесь их ждут новые открытия, которые могут изменить представление об истории древнего Востока.

Уточнения

Шуме́ры (самоназвание: шум. sag-gig-ga - "черноголовые") — древнее население Южной Месопотамии (современный Ирак), говорившее на шумерском языке.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
