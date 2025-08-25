Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
За гранью света: мир, где прошлое встречается с будущим

Эйнштейн показал, что световой барьер связан с законами пространства и времени
2:07
Наука

Есть мечта, которая преследует человека со времён первых звёздных наблюдений: разогнаться быстрее света. Казалось бы, это всего лишь цифра — 299 792 км/с, но именно она ставит непреодолимый барьер на пути к другим мирам. Что же случится, если этот барьер однажды падёт?

Скорость света
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скорость света

Предел Вселенной

Согласно теории относительности, скорость света — это фундаментальный предел. При попытке приблизиться к нему масса объекта стремительно растёт, и каждое новое ускорение требует всё больше энергии. В итоге достижение самого барьера превращается в бесконечную гонку, где финиша не существует.

Квантовые лазейки

Однако в квантовом мире законы не такие прямолинейные. Запутанность частиц создаёт иллюзию мгновенной связи. Применить её для передачи информации пока невозможно, но сам факт намекает: природа хранит больше тайн, чем кажется.

Искривлённое пространство

Возможно, путь за пределы света лежит не в ускорении, а в обходе.

  • Кротовые норы могли бы стать тоннелями между звёздами.

  • Варп-двигатель Алькубьерре предполагает создание пузыря искривлённого пространства, в котором корабль стоит на месте, а пространство движется само.

Обе идеи требуют экзотической материи и энергии масштаба планет, но они дают шанс взглянуть на проблему иначе.

Парадоксы и опасности

Превышение светового порога разрушает привычное понимание времени. Сигнал, отправленный вперёд, может достичь адресата раньше, чем был создан. Причинность превращается в хаос, а будущее и прошлое меняются местами.

Возможные последствия

Если барьер будет преодолён, освоение галактики станет реальностью. Путь к Альфа Центавра займёт часы, а колонизация других миров перестанет быть фантастикой. Но главное — такое открытие докажет: наши законы физики неполны и нуждаются в пересмотре.

Уточнения

Ско́рость све́та в вакууме — абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
