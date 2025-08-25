На Земле такого нет: 10 марсианских чудес, которые заставят позавидовать

Марс остаётся планетой загадок. Его ландшафты полны экстремальных форм — от гигантских вулканов до сухих речных долин, которые миллиарды лет назад могли быть наполнены водой. Благодаря исследованиям марсоходов и орбитальных аппаратов человечество всё ближе к разгадке истории этой планеты.
Олимп — крупнейший вулкан Солнечной системы. Его высота достигает 22 км, что почти втрое выше Эвереста. Основание простирается на 600 км, а образование происходило за счёт накопления лавы в одном месте — тектонических плит на Марсе нет.
Эта система каньонов тянется вдоль экватора и в 10 раз длиннее Большого каньона Земли. Глубина в отдельных местах достигает 7 км. Долины сформировались благодаря тектоническим процессам, эрозии и древним потокам воды.
Плато Фарсида занимает четверть поверхности планеты и включает три огромных вулкана — Аскрейский, Павлин и Арсию. Они образовались вблизи экватора и расположены почти по одной линии. Их извержения могли влиять на климат и атмосферу Марса.
Эллада — одна из крупнейших ударных котловин Солнечной системы, шириной 2300 км и глубиной до 7 км. Её образование связывают с падением астероида около 4 млрд лет назад. Из-за особых условий здесь даже формируются туман и иней.
Протянувшаяся на миллионы квадратных километров область состоит из мягких пород, легко поддающихся ветровой эрозии. Учёные предполагают, что это вулканический пепел, осевший миллиарды лет назад. Сегодня там можно наблюдать странные формы рельефа, выточенные ветрами.
Диаметр кратера — 154 км, возраст около 3,8 млрд лет. В центре возвышается гора Эолида (5,5 км), сложенная осадочными породами. Слоистая структура указывает на существование древних озёр. Именно здесь с 2012 года работает марсоход Curiosity.
Эта равнина — часть крупнейшего ударного кратера Марса диаметром 3300 км. В 2016 году здесь был обнаружен водяной лёд под поверхностью. Регион известен и как место посадки аппарата "Викинг-2" (1976) и китайского марсохода "Чжужун" (2021).
Протяжённость этой системы долин — 1190 км, глубина до 5 км. Здесь выявлены гидратированные минералы, что указывает на присутствие воды в прошлом. Область считается перспективной для будущих исследований.
Длина разломов достигает 1000 км. Их возраст — всего несколько миллионов лет, что по геологическим меркам очень мало. В этом районе фиксировались марсотрясения, что подтверждает: планета остаётся сейсмически активной.
Долина длиной 1500 км напоминает земные речные каналы. Когда-то здесь текла вода или двигались ледники. Эти структуры помогают понять, как климат Марса менялся от влажного к современному сухому и холодному.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.
