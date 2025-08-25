На Земле такого нет: 10 марсианских чудес, которые заставят позавидовать

На Марсе находится самая высокая гора в Солнечной системе

Марс остаётся планетой загадок. Его ландшафты полны экстремальных форм — от гигантских вулканов до сухих речных долин, которые миллиарды лет назад могли быть наполнены водой. Благодаря исследованиям марсоходов и орбитальных аппаратов человечество всё ближе к разгадке истории этой планеты.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

1. Олимп (Olympus Mons) — вулкан выше Эвереста

Олимп — крупнейший вулкан Солнечной системы. Его высота достигает 22 км, что почти втрое выше Эвереста. Основание простирается на 600 км, а образование происходило за счёт накопления лавы в одном месте — тектонических плит на Марсе нет.

2. Долины Маринера (Valles Marineris) — каньон длиной 4000 км

Эта система каньонов тянется вдоль экватора и в 10 раз длиннее Большого каньона Земли. Глубина в отдельных местах достигает 7 км. Долины сформировались благодаря тектоническим процессам, эрозии и древним потокам воды.

3. Вулканы Фарсиды — щитовые гиганты

Плато Фарсида занимает четверть поверхности планеты и включает три огромных вулкана — Аскрейский, Павлин и Арсию. Они образовались вблизи экватора и расположены почти по одной линии. Их извержения могли влиять на климат и атмосферу Марса.

4. Равнина Эллада (Hellas Planitia) — след от древнего удара

Эллада — одна из крупнейших ударных котловин Солнечной системы, шириной 2300 км и глубиной до 7 км. Её образование связывают с падением астероида около 4 млрд лет назад. Из-за особых условий здесь даже формируются туман и иней.

5. Формация Медузы (Medusae Fossae Formation) — таинственные отложения

Протянувшаяся на миллионы квадратных километров область состоит из мягких пород, легко поддающихся ветровой эрозии. Учёные предполагают, что это вулканический пепел, осевший миллиарды лет назад. Сегодня там можно наблюдать странные формы рельефа, выточенные ветрами.

6. Кратер Гейл — свидетель водного прошлого

Диаметр кратера — 154 км, возраст около 3,8 млрд лет. В центре возвышается гора Эолида (5,5 км), сложенная осадочными породами. Слоистая структура указывает на существование древних озёр. Именно здесь с 2012 года работает марсоход Curiosity.

7. Равнина Утопия (Utopia Planitia) — скрытый лёд под поверхностью

Эта равнина — часть крупнейшего ударного кратера Марса диаметром 3300 км. В 2016 году здесь был обнаружен водяной лёд под поверхностью. Регион известен и как место посадки аппарата "Викинг-2" (1976) и китайского марсохода "Чжужун" (2021).

8. Лабиринт Ночи (Noctis Labyrinthus) — сеть каньонов

Протяжённость этой системы долин — 1190 км, глубина до 5 км. Здесь выявлены гидратированные минералы, что указывает на присутствие воды в прошлом. Область считается перспективной для будущих исследований.

9. Церберские разломы (Cerberus Fossae) — молодая активность

Длина разломов достигает 1000 км. Их возраст — всего несколько миллионов лет, что по геологическим меркам очень мало. В этом районе фиксировались марсотрясения, что подтверждает: планета остаётся сейсмически активной.

10. Реулл-Валлис (Reull Vallis) — высохшая река

Долина длиной 1500 км напоминает земные речные каналы. Когда-то здесь текла вода или двигались ледники. Эти структуры помогают понять, как климат Марса менялся от влажного к современному сухому и холодному.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

