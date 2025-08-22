Космический сюрприз: в Австралии проводят поиски упавшего метеорита размером с грейпфрут

Жители регионов от Бендиго до Балларата и западной части Мельбурна (Австралия) стали свидетелями незабываемого зрелища — большого огненного шара в небе, замеченного 10 августа около 8 часов вечера.
Ученые из Университета Монаша считают, что метеорит был достаточно крупным, чтобы приземлиться на Землю целым. Им удалось определить, что место падения находится на сельскохозяйственных угодьях размером 1 на 3 км недалеко от Данолли (штат Виктория, Австралия).
Ученые в течение недели проводили поиски метеорита на небольшой территории. Жители активно делились своими наблюдениями в социальных сетях, многие путали огненный шар с фейерверком, сообщает Daily Mail.
По предположениям экспертов, метеорит может весить от 1 до 3 кг, не больше грейпфрута! Доктор Рэйчел Кирби из Университета Монаша описывает момент, когда метеорит перестал гореть в небе и упал на землю:
"Его как будто сбросили с высокого здания".
Метеори́т — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.