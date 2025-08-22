Космический сюрприз: в Австралии проводят поиски упавшего метеорита размером с грейпфрут

Жители регионов от Бендиго до Балларата и западной части Мельбурна (Австралия) стали свидетелями незабываемого зрелища — большого огненного шара в небе, замеченного 10 августа около 8 часов вечера.

Что говорят эксперты?

Ученые из Университета Монаша считают, что метеорит был достаточно крупным, чтобы приземлиться на Землю целым. Им удалось определить, что место падения находится на сельскохозяйственных угодьях размером 1 на 3 км недалеко от Данолли (штат Виктория, Австралия).

Искатели космического камня

Ученые в течение недели проводили поиски метеорита на небольшой территории. Жители активно делились своими наблюдениями в социальных сетях, многие путали огненный шар с фейерверком, сообщает Daily Mail.

По предположениям экспертов, метеорит может весить от 1 до 3 кг, не больше грейпфрута! Доктор Рэйчел Кирби из Университета Монаша описывает момент, когда метеорит перестал гореть в небе и упал на землю:

"Его как будто сбросили с высокого здания".

Уточнения

Метеори́т — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.



