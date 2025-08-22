Небо вспыхнуло как день: неведомый огненный шар вызвал вибрации воздуха в Японии

В небе над Японией заметили свет ярче Луны: необычная вспышка испугала жителей нескольких префектур

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Небо над Японией во вторник, 19 августа 2025 года, внезапно озарилось ярчайшей вспышкой. Жители десятков городов заметили необычный объект, похожий на огненный шар, который был виден за сотни километров вскоре после 23:00 по местному времени.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonid_Meteor_(cropped).jpg by Navicore метеор, Япония

"Это было похоже на дневной свет"

Автомобилисты и пешеходы делились впечатлениями от зрелища.

"С неба спустился белый свет, которого я никогда раньше не видел, и он стал настолько ярким, что я мог ясно видеть очертания домов вокруг нас. Это было похоже на дневной свет", — рассказал житель префектуры Миядзаки Йошихико Хамахата в интервью NHK.

Версия специалистов

"Какое-то мгновение я не понимал, что произошло, и был очень удивлён", — сказал житель префектуры Тоетоми Хидоеси.

Эксперты быстро объяснили феномен: это был метеор, или огненный шар, вошедший в атмосферу Земли.

"Этот объект был таким же ярким, как Луна, и, вероятно, упал в Тихий океан. Некоторые очевидцы даже сообщили о вибрациях воздуха", — отметил Тошихиса Маэда, директор космического музея Сендая в префектуре Кагосима.

Что известно об огненных шарах

По данным NASA, подобные объекты могут достигать более метра в диаметре. Когда метеоры взрываются в атмосфере, их называют болидами — именно так, по мнению специалистов, можно описать зрелище, поразившее Японию.

Хотя фотографии и видео стремительно разошлись по соцсетям и породили слухи о "неопознанном летающем объекте", специалисты подчёркивают: это естественное небесное явление, а не признаки инопланетного визита.

Уточнения

Метео́р (др.-греч. μετέωρος, "парящий в воздухе") — явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел (например, осколков комет, астероидов или же мусора). Слабые метеоры называются падающими звёздами, тогда как аналогичное явление большой интенсивности (ярче звёздной величины -4) называется болидом.

