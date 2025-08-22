Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыта тайна: когда автодилеры действительно снижают цены на подержанные авто
Министерство обороны США заявило о срочных закупках кобальта — Zero Hedge
С 1 сентября фельдшеры и акушерки смогут временно заменять врачей — Госдума
Морковь, свекла и редис дают урожай при подзимнем посеве
Обладательница Оскара Майки Мэдисон отказалась следовать правилам Голливуда
Восточный салат за 15 минут: раскрываем простой рецепт с помидорами, огурцом и перцем
Эксперты предрекают закат турецкого all inclusive: названа причина
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья
Специалисты: кривые и дугообразные дорожки делают сад визуально больше

От случайности к науке: найдена формула стабильного вкуса шоколада

Ферментация какао-бобов: учёные раскрыли тайну идеального вкуса шоколада
2:10
Наука

Что делает шоколад по-настоящему изысканным? Учёные нашли ответ — всё решают микробы, pH и температура во время ферментации какао-бобов.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by ed g2s • talk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

Как рождается вкус

Ферментация — первый и важнейший этап после сбора урожая. Именно она формирует будущий аромат, глубину вкуса и уменьшает горечь. Обычно бобы ферментируют прямо на плантациях, складывая их в кучи или корзины. Там естественные бактерии и грибки начинают расщеплять зерна, создавая химические соединения, от которых зависит вкус.

"Ферментация — это естественный процесс, который почти невозможно контролировать. Фермеры не могут управлять тем, какие микроорганизмы будут доминировать. Поэтому вкус и качество шоколада сильно варьируются от страны к стране, от урожая к урожаю", — объясняет доктор Дэвид Гопалчан из Ноттингемского университета.

Лаборатория вместо случая

Чтобы уйти от случайности, команда исследователей совместно с колумбийскими фермерами изучила ключевые факторы ферментации.

Они определили виды микроорганизмов, отвечающие за лучший вкус, и создали синтетическое микробное сообщество — смесь бактерий и грибков, способную повторять результаты традиционной ферментации.

Эксперимент показал: этот метод полностью имитирует фермерские условия и позволяет стабильно получать шоколад с тем же насыщенным вкусом.

Научная революция в шоколадной индустрии

"Мы доказали, что можно полагаться на такие показатели, как pH, температура и динамика микроорганизмов, чтобы прогнозировать вкус шоколада. Это переход от спонтанного процесса к стандартизированному и предсказуемому", — отмечает Гопалчан.

Так же, как закваски изменили производство сыра и пива, управляемая ферментация может стать новой эпохой для шоколада.

Теперь вместо непредсказуемого результата производители смогут контролировать вкус, открывать новые ароматические грани и гарантировать высокое качество в мировом масштабе.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов
Домашние животные
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов Аудио 
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
С 1 сентября фельдшеры и акушерки смогут временно заменять врачей — Госдума
Морковь, свекла и редис дают урожай при подзимнем посеве
Обладательница Оскара Майки Мэдисон отказалась следовать правилам Голливуда
Восточный салат за 15 минут: раскрываем простой рецепт с помидорами, огурцом и перцем
Ферментация какао-бобов: учёные раскрыли тайну идеального вкуса шоколада
Эксперты предрекают закат турецкого all inclusive: названа причина
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья
Специалисты: кривые и дугообразные дорожки делают сад визуально больше
Станислав Садальский рассказал, что Волочкова позвонила ему в 3 часа ночи
У жительницы Пекина обнаружили в глазу паразитических червей Thelazia callipaeda
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.