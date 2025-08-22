Леденящие душу находки во Франции: раскрыты детали ритуальных пыток во времена неолита

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:22
Наука

В ходе археологических изысканий во Франции была обнаружена жуткая находка: могила, содержащая останки людей, живших в эпоху неолита, возрастом более 6000 лет. 

останки людей
Фото: journals.plos.org by Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
останки людей

Предполагается, что десятки воинов приняли мученическую смерть, оказавшись в плену на территории северо-восточной Франции, где в те времена велись кровопролитные войны.

Однако, согласно мнению исследователей, вместо немедленной казни над пленными проводились ритуальные "празднования победы", сопровождавшиеся пытками и увечьями. Раскопки, относящиеся к периоду 4300-4150 гг. до н. э., позволили обнаружить 82 скелета, у многих из которых отсутствовали левые руки или кисти были полностью отделены от предплечий.

Доктор Тереза Фернандес-Креспо, участвовавшая в исследовании, отметила, что пленным ломали ноги, чтобы лишить их возможности к бегству.

Ученые предполагают, что с пленными жестоко обращались в рамках ритуалов, посвященных триумфу или победе после сражений. На костях были обнаружены следы тупых травм и проколов, что может свидетельствовать о том, что пленных выставляли на всеобщее обозрение в качестве устрашающего примера, пишет Daily Mail.

Уточнения

Неоли́т (греч. νέος — «новый» + λίθος — «камень») или новый каменный век — период человеческой истории, выделенный Джоном Леббоком в XIX веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века. Характерные черты неолита — каменные шлифованные и просверленные орудия.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
