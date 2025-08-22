Леденящие душу находки во Франции: раскрыты детали ритуальных пыток во времена неолита

Во Франции археологи нашли могилу с останками изувеченных воинов — Daily Mail

В ходе археологических изысканий во Франции была обнаружена жуткая находка: могила, содержащая останки людей, живших в эпоху неолита, возрастом более 6000 лет.

Фото: journals.plos.org by Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ останки людей

Предполагается, что десятки воинов приняли мученическую смерть, оказавшись в плену на территории северо-восточной Франции, где в те времена велись кровопролитные войны.

Однако, согласно мнению исследователей, вместо немедленной казни над пленными проводились ритуальные "празднования победы", сопровождавшиеся пытками и увечьями. Раскопки, относящиеся к периоду 4300-4150 гг. до н. э., позволили обнаружить 82 скелета, у многих из которых отсутствовали левые руки или кисти были полностью отделены от предплечий.

Доктор Тереза Фернандес-Креспо, участвовавшая в исследовании, отметила, что пленным ломали ноги, чтобы лишить их возможности к бегству.

Ученые предполагают, что с пленными жестоко обращались в рамках ритуалов, посвященных триумфу или победе после сражений. На костях были обнаружены следы тупых травм и проколов, что может свидетельствовать о том, что пленных выставляли на всеобщее обозрение в качестве устрашающего примера, пишет Daily Mail.

