Жуткая находка: грибок-зомби пожирает пауков заживо

Daily Mail: грибок-зомби атаковал пауков в Америке, Британии и Чехии

Этот грибок обладает способностью превращать пауков в подобие зомби, используя их тела в качестве источника питания и подчиняя себе их волю.

Фото: commons.wikimedia.org by OLJA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Паук

Gibellula attenboroughii прикрепляется к пауку, проникает внутрь и постепенно поглощает его изнутри. Это заставляет насекомое покинуть свою паутину и выползти на открытое пространство, где оно обречено на гибель.

После смерти паука грибок прорастает из его тела, формируя плодовые тела, которые высвобождают споры. Эти споры, в свою очередь, заражают новых пауков.

Исследователи отмечают, что продолжительность жизни пауков-зомби определить сложно, но, по некоторым оценкам, она может составлять до трех недель.

Случаи обнаружения белых, покрытых коркой трупов пауков были зафиксированы в различных местах, включая чердаки и подвалы в Америке, сады и пещеры в Великобритании, а также подвалы в Чехии, пишет Daily Mail.

Уточнения

Пеще́ра — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.



