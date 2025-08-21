Невероятные кадры над Омском: запуск Союза породил в небе невиданную космическую аномалию

В небе над Омском появилось уникальное явление после запуска Союза

Двадцатого августа с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", который произвели научные сотрудники.

Ракета успешно доставила на заданную орбиту исследовательский спутник "Бион-М" № 2, на борту которого находились мыши, насекомые и различные растения, пишет gorod55.ru.

Вскоре после старта, жители ряда городов, в том числе и Омска, стали свидетелями необычного атмосферного явления, известного как "космическая медуза". Данный оптический эффект обусловлен освещением солнечным светом газовых выбросов, производимых ракетой на значительной высоте. Яркий светящийся след, появившийся в небе, визуально напоминал огромную светящуюся сферу, чья форма временами менялась из-за порывов ветра.

В ракете-носителе «Союз-2 1б», по сравнению с вариантом «Союз-2.1а», в качестве двигателя третьей ступени используется РД-0124 разработки КБ Химавтоматики с повышенным удельным импульсом до 359 с и улучшенной управляемостью за счёт возможности изменения вектора тяги основных камер вместо применения малоэффективных рулевых сопел на затурбинном («мятом») газе. Применение другого типа горючего (керосин РГ-1 «нафтил» вместо керосина Т-1) привело к изменению соотношения объёмов заправляемых компонентов и, как следствие, к переработке конструкции блока И.



