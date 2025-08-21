Вода с небес: учёные раскрыли космическую родословную земной воды

Прилетевшая из космоса: астрономы подтвердили кометное происхождение земной воды

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, представляет собой значительный шаг вперед в понимании происхождения воды на Земле. Этот прорыв подкрепляет давнюю гипотезу о том, что миллиарды лет назад столкновения комет могли быть источником земной воды.

Химический отпечаток воды

Как заявил Мартин Кординер, астрофизик из NASA и руководитель исследования, полученные результаты предоставляют самые убедительные на сегодняшний день доказательства того, что определенные кометы, подобные комете Галлея, содержат воду с изотопным составом, аналогичным земному.

Используя мощные телескопы, такие как ALMA в Чили и IRTF на Гавайях, ученые проанализировали "химический отпечаток" воды в комете 12P/Понса-Брукса. Особое внимание уделялось соотношению дейтерия (тяжелого водорода) к обычному водороду (D/H), которое служит индикатором химической эволюции воды.

Исследование показало, что соотношение D/H в комете 12P/Понса-Брукса практически идентично земному, что является уникальным для комет этого типа. Более низкое соотношение D/H указывает на большее сходство воды с земной.

Вода на Земле из внешних источников

Это открытие подтверждает гипотезу о том, что Земля изначально была сухой и получила воду из внешних источников, таких как ледяные объекты. По словам Кординера, это открытие является наиболее убедительным доказательством того, что кометы могли способствовать формированию условий для жизни на нашей планете.

Впервые ученым удалось детально изучить распределение обычной (H₂O) и "тяжелой" (HDO) воды вокруг кометы, подтвердив, что вода образовалась внутри ядра кометы. Стефани Милам, соавтор исследования, пояснила, что картирование содержания H2O и HDO позволяет определить, поступают ли эти газы из замерзшего льда внутри ядра или образуются в результате других процессов в газовой коме, пишет New York Post.

Уточнения

