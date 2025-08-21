Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роман Товстик охарактеризовал бракоразводный процесс с женой как фарс
Эксперты: выбор кошкой места для сна говорит о её отношении к хозяину
Кинокритик Шнейдеров обрушился с критикой на новый ремейк Приключений Шурика
Избавьтесь от насекомых уже сейчас: кайенский перец раздражает мух своим запахом
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут
Врачи: алкоголь летом повышает риск обезвоживания и теплового удара
Похудевшая Алёна Апина отдыхает в Батуми с личным массажистом
Сыворотки с гранатом: научные факты об антиоксидантах и реальный эффект для кожи
Фитнес для всех возрастов: эксперт назвала оптимальную нагрузку для здоровья

WhatsApp* под ударом? Госдума готовит сюрприз для пользователей

WhatsApp* под запретом? В Госдуме обсуждают блокировку
1:22
Наука

Примерно год назад, 21 августа, у пользователей мессенджеров в Новосибирской области возникли серьезные перебои в работе.

Мужчина с газетой
Фото: freepik.com
Мужчина с газетой

Отправка сообщений, звонки и публикация контента в Telegram стали невозможными. Аналогичные сбои наблюдались и в ряде других российских регионов. Несмотря на масштаб проблемы, официальные комментарии о причинах сбоя или преднамеренном замедлении работы отсутствовали, сообщает atas.info.

В то время высказывались предположения о тестировании системы блокировки мессенджеров.

Недавно Роскомнадзор официально заявил о намерении ограничивать возможности голосовой связи в мессенджерах, мотивируя это их использованием мошенниками, что противоречит статистике Центробанка.

В Государственной Думе обсуждается возможная блокировка WhatsApp*, как принадлежащего недружественной структуре.

Однако, опрос подписчиков Telegram-канала аtas.info показал, что жители Новосибирска пока не проявляют энтузиазма по поводу перехода на новый российский мессенджер MAX, предпочитая привычные платформы.

*WhatsApp входит в состав корпорации Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
**Деятельность запрещена в России как экстремистская.

Уточнения

Max (рус Макс) — мессенджер, выпущенный компанией VK в 2025 году. По состоянию на июль 2025 года находился на стадии бета-тестирования. По аналогии с китайской платформой WeChat на базе Max разрабатывается национальный российский мессенджер — универсальное мобильное приложение («суперапп»), позволяющее помимо обмена сообщениями и голосовой связи также получать электронные государственные услуги, удостоверять личность через цифровой ID, использовать усиленную электронную подпись, а также совершать платежи.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Последние материалы
Персиковые деревья теряют цветы и урожай из-за скрытой болезни: сачмянка
Ночные кремы и сыворотки помогают поддерживать упругость кожи после 40 — косметологи
Тихие разрушители: вредители, которые могут превратить дом в опасную ловушку
Учёные объяснили, какие ежедневные привычки сокращают продолжительность жизни
Бержерак ждет вас: винный регион Франции, который умеет удивлять
Фигурист Авербух перенёс операцию по коррекции зрения: подробности
Эксперты: кот просит еду при полной миске из-за выветрившегося запаха корма
Учёные представили покрытие, которое превосходит тефлон без вреда для здоровья
Россельхознадзор: объёмы экспорта мёда в Китай растут благодаря включению новых компаний
Manager Magazin: Mercedes и BMW обсуждают альянс по совместному производству двигателей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.