WhatsApp* под ударом? Госдума готовит сюрприз для пользователей

Примерно год назад, 21 августа, у пользователей мессенджеров в Новосибирской области возникли серьезные перебои в работе.

Отправка сообщений, звонки и публикация контента в Telegram стали невозможными. Аналогичные сбои наблюдались и в ряде других российских регионов. Несмотря на масштаб проблемы, официальные комментарии о причинах сбоя или преднамеренном замедлении работы отсутствовали, сообщает atas.info.

В то время высказывались предположения о тестировании системы блокировки мессенджеров.

Недавно Роскомнадзор официально заявил о намерении ограничивать возможности голосовой связи в мессенджерах, мотивируя это их использованием мошенниками, что противоречит статистике Центробанка.

В Государственной Думе обсуждается возможная блокировка WhatsApp*, как принадлежащего недружественной структуре.

Однако, опрос подписчиков Telegram-канала аtas.info показал, что жители Новосибирска пока не проявляют энтузиазма по поводу перехода на новый российский мессенджер MAX, предпочитая привычные платформы.

*WhatsApp входит в состав корпорации Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

Уточнения

Max (рус Макс) — мессенджер, выпущенный компанией VK в 2025 году. По состоянию на июль 2025 года находился на стадии бета-тестирования. По аналогии с китайской платформой WeChat на базе Max разрабатывается национальный российский мессенджер — универсальное мобильное приложение («суперапп»), позволяющее помимо обмена сообщениями и голосовой связи также получать электронные государственные услуги, удостоверять личность через цифровой ID, использовать усиленную электронную подпись, а также совершать платежи.



