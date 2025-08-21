Мощный прорыв в медицине: вот как учёные помогли мужчине почувствовать себя счастливым спустя 30 лет депрессии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мужчина спустя 30 лет снова почувствовал себя счастливым благодаря мозговому импланту
1:17
Наука

Ученые из США совершили прорыв в лечении тяжелой депрессии. Их пациент за 30 лет впервые снова испытал радость.

Одиночество
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Одиночество

44-летний мужчина почувствовал радость благодаря уникальному мозговому импланту, который напоминает кардиостимулятор, сообщает журнал New Scientist.

Он страдал психотической депрессией с раннего возраста. Вылечиться мужчина пробовал разными способами, все было тщетно. Тогда он даже три раза пытался совершить самоубийство.

Ученые из университета Миннесоты проанализировали работу четырех областей мозга пациента, определили оптимальные точки для воздействия и создали специальную программу стимуляции.

Спустя 9 месяцев после вживления чипа наступила устойчивая ремиссия, которая сохраняется уже более двух с половиной лет. Имплант каждые 5 минут стимулирует разные участки мозга — и так до конца жизни. На шее мужчины закреплен небольшой аккумулятор, чтобы имплантат постоянно работал.

Ученые собираются провести исследование для проверки эффективности и безопасности этого метода на нескольких пациентах. Испытания могут начаться в течение двух лет.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
