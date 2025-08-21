Откуда берутся простые молнии? Вот как с этим связан космос и радиация

Простые молнии появляются из-за космической радиации

Ученые уверены, что облака могут копить электричество бесконечно. Разряд или молния может появиться из-за чего-то определенного.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Молнии в небе

Американские учёные доказали, что конкретная молния сверкает, когда из космоса прилетает радиация. То есть для молнии нужны наэлектризованные облака, раз, и радиационная частица из космоса в количестве одна штука, два.

Получается, что когда сверкает молния, что-то на Землю прилетело, пишет KP. RU

Сейчас учёные смогли получить эффект в лаборатории, теперь это и не гипотеза, а настоящий факт.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.

