Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зоопсихологи: кошки воспринимают закрытую дверь как посягательство на территорию
Крем Nivea и массаж холодной ложкой восстанавливают упругость кожи — дерматологи
Генеральный директор Xiaomi подтвердил планы продаж электрокаров в Европе
Повар назвал соус бешамель универсальным рецептом для мяса, рыбы и пасты
Знаменитая картина Джаконда была украдена средь бела дня прямо посреди Лувра
Врач Андрей Терешин: алкоголь вызывает как минимум семь видов рака
Избыток орехов повышает калорийность рациона и приводит к прибавке в весе
Гиды Сингапура называют Gardens by the Bay парком будущего с супердеревьями
Шекспир, образы его персонажей – один из самых ярких трендов осени 2025 года

Откуда берутся простые молнии? Вот как с этим связан космос и радиация

Простые молнии появляются из-за космической радиации
Наука

Ученые уверены, что облака могут копить электричество бесконечно. Разряд или молния может появиться из-за чего-то определенного.

Молнии в небе
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Молнии в небе

Американские учёные доказали, что конкретная молния сверкает, когда из космоса прилетает радиация. То есть для молнии нужны наэлектризованные облака, раз, и радиационная частица из космоса в количестве одна штука, два.

Получается, что когда сверкает молния, что-то на Землю прилетело, пишет KP. RU

Сейчас учёные смогли получить эффект в лаборатории, теперь это и не гипотеза, а настоящий факт.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Еда и рецепты
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса Аудио 
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Еда и рецепты
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Шекспир, образы его персонажей – один из самых ярких трендов осени 2025 года
Денежная дисморфия — это когнитивное расстройство, поражающее поколение Z
Кофе с утра не только бодрит, но и поднимает настроение, — немецкие учёные
Обработка граблями осенью помогает сохранить микроорганизмы и плодородие почвы
Мужчина спустя 30 лет снова почувствовал себя счастливым благодаря мозговому импланту
Простые молнии появляются из-за космической радиации
Брэндон Ховард едет на Интервидение представлять США: все подробности
Алжирская боксерша, которую все считали мужчиной, перестала выходить на ринг
Антидемпинговое расследование: США могут ввести пошлины на палладий из России
Йога заменяет снотворное: новые данные о силе дыхания и движения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.