Откуда берутся простые молнии? Вот как с этим связан космос и радиация

Ученые уверены, что облака могут копить электричество бесконечно. Разряд или молния может появиться из-за чего-то определенного.
Американские учёные доказали, что конкретная молния сверкает, когда из космоса прилетает радиация. То есть для молнии нужны наэлектризованные облака, раз, и радиационная частица из космоса в количестве одна штука, два.
Получается, что когда сверкает молния, что-то на Землю прилетело, пишет KP. RU
Сейчас учёные смогли получить эффект в лаборатории, теперь это и не гипотеза, а настоящий факт.
Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.
