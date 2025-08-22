Вселенная утонула в воде: в сердце чёрной дыры скрыт океан немыслимых размеров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
1:48
Наука

Представьте себе водный резервуар, который в 140 триллионов раз больше всех океанов Земли вместе взятых. Именно такой колосс был обнаружен астрономами в далёкой Вселенной.

Квазар и космический океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Квазар и космический океан

Где скрывается этот гигант

В центре уникального образования расположен квазар APM 08279+5255, находящийся на расстоянии 12 миллиардов световых лет от нас. В его сердце — сверхмассивная чёрная дыра массой около 20 миллиардов Солнц.

Излучение этого квазара сопоставимо с энергией триллиона светил, а главное — именно здесь удалось зафиксировать самое крупное хранилище воды, известное человечеству.

Характеристики водного резервуара

По словам специалистов, объект поражает своими свойствами:

  • Температура около -63 °C, всего на пять градусов выше среднего показателя.
  • Плотность — в 10-100 раз выше, чем в обычных облаках газа.
  • Протяжённость — сотни световых лет.

"Особенность этого квазара заключается в его способности производить столь огромное количество воды", — цитата Мэтта Брэдфорда из Лаборатории реактивного движения NASA.

Вода в космосе — не редкость

Это открытие уникально по масштабу, но не является единственным случаем обнаружения воды во Вселенной.

  • В туманности Ориона (1344 световых года от Земли) найдены лед и пар.
  • На экзопланетах вода может существовать в разных состояниях.

Тем не менее именно это открытие считается крупнейшим и доказывает: вода распространена во Вселенной куда больше, чем мы привыкли думать.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), или внесолнечная планета,- планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
