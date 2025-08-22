Вселенная утонула в воде: в сердце чёрной дыры скрыт океан немыслимых размеров

Представьте себе водный резервуар, который в 140 триллионов раз больше всех океанов Земли вместе взятых. Именно такой колосс был обнаружен астрономами в далёкой Вселенной.
В центре уникального образования расположен квазар APM 08279+5255, находящийся на расстоянии 12 миллиардов световых лет от нас. В его сердце — сверхмассивная чёрная дыра массой около 20 миллиардов Солнц.
Излучение этого квазара сопоставимо с энергией триллиона светил, а главное — именно здесь удалось зафиксировать самое крупное хранилище воды, известное человечеству.
По словам специалистов, объект поражает своими свойствами:
"Особенность этого квазара заключается в его способности производить столь огромное количество воды", — цитата Мэтта Брэдфорда из Лаборатории реактивного движения NASA.
Это открытие уникально по масштабу, но не является единственным случаем обнаружения воды во Вселенной.
Тем не менее именно это открытие считается крупнейшим и доказывает: вода распространена во Вселенной куда больше, чем мы привыкли думать.
