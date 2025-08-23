Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия хранит мрачные секреты: 11 аномальных зон, где люди исчезают

На перевале Дятлова и Медведицкой гряде зафиксированы новые случаи пропажи людей
4:38
Наука

Россия огромна, и в её просторах хватает мест, которые будто выпадают из привычной реальности. Здесь люди исчезают бесследно — остаются лишь обрывки дневников, пустые лодки, аккуратно сложенные рюкзаки или странные артефакты. Логичных объяснений нет. Только легенды, туманные слухи и редкие записи в официальных архивах.

Мистический лес России
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мистический лес России

Перевал Дятлова (Урал)

История, ставшая культовой. В 1959 году группа Игоря Дятлова погибла при загадочных обстоятельствах: палатки были разорваны изнутри, у некоторых — сломаны рёбра, у других отсутствовали глаза и язык. Версия лавины выглядит слишком простой для столь странной картины.

С тех пор перевал продолжает собирать жертвы. В 2021 году исчезли двое геологов — нашли лишь рюкзаки и нетронутые продукты.

Медведицкая гряда (Волгоградская область)

Холмы, где компасы ведут себя как сумасшедшие, а в небе зависают огненные шары. Местные зовут их "ведьмиными свечами".

  • В 1990-х пропала группа студентов — через месяц нашли лишь их машину, двигатель работал, бензин полный.

  • В 2017 году исчез охотник, а его собака вернулась одна — шерсть на загривке была обожжена.

Озеро Бросно (Тверская область)

Официальная глубина — 43 метра, но водолазы говорят о "воронках" на сотни метров.

  • 2003 год — пропали рыбаки, лодка пуста, весла аккуратно сложены.

  • 2015 год — исчез дайвер, последние слова в эфире: "Тут что-то огромное… оно тянет…"

После 2018 года все исследования свернули.

Хребет Черского (Якутия)

Огромный горный массив до сих пор мало изучен.

  • В 1970-х пропала экспедиция геологов. В дневнике последняя запись: "Они идут за нами. Нельзя зажигать свет".

  • В 2019 году исчезли оленеводы, стадо вернулось без хозяев, у животных были вырваны глаза.

Васюганские болота (Сибирь)

Самые большие болота планеты скрывают страшные тайны.

  • В 1980-х исчезли бригады нефтяников, находили только каски с оплавленными отверстиями.

  • В 2007 году охотника нашли мёртвым, лицо застывшее в крике, повреждений нет.

Учёные фиксируют здесь инфразвук, вызывающий панические состояния.

Тавдинская пещера (Алтай)

Её называют вратами в иной мир.

  • В 1995 году исчезла группа туристов. Через год один участник "вернулся", но выглядел стариком и умер через три дня.

  • В 2020 году исчез спелеолог, нашли лишь фонарь — батареи были заряжены.

Долина безголовых (Забайкалье)

Название говорит само за себя.

  • В 1950-х рабочие гибли без видимых причин, иногда — с аккуратно отделёнными головами.

  • В 2018 году пропали сталкеры, рюкзаки нашли сложенными в идеальный треугольник.

Остров Мертвецов (река Собь)

Место, куда даже олени не заходят.

  • 2005 год — рыбак исчез, лодка прибита к берегу, вёсла привязаны.

  • 2016 год — туристы потеряли спутника, позже не могли даже вспомнить его лицо.

Урочище Шушмор (Подмосковье)

Люди теряют память, компасы кружат, находят каменные шары идеальной формы.

  • В 1990-х пропал охотник. Через 20 лет его нашли — в той же одежде, седого, но не постаревшего.

Пещера Чёрный дракон (Алтай)

Вертикальная шахта глубиной 300 метров.

  • 2001 год — спелеолог кричал: "Оно шевелится!" Связь прервалась, верёвку вытащили обрезанной.

  • 2019 год — дрон зафиксировал объект размером с автобус, потом камера засняла вспышку.

Молчаливая тайга (Сихотэ-Алинь)

Лес, где исчезают целые группы.

  • 1997 год — пограничники успели передать в эфир: "Они не люди…"

  • 2020 год — пропал фотограф, на камере остался последний кадр: мохнатое существо закрывает весь объектив.

Уточнения

Перевал Дя́тлова — перевал на Северном Урале между горой Холатчахль (1096,7 м) и безымянной высотой 905 м, стоящей несколько особняком к востоку от Главного Уральского хребта. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
