Россия хранит мрачные секреты: 11 аномальных зон, где люди исчезают

Россия огромна, и в её просторах хватает мест, которые будто выпадают из привычной реальности. Здесь люди исчезают бесследно — остаются лишь обрывки дневников, пустые лодки, аккуратно сложенные рюкзаки или странные артефакты. Логичных объяснений нет. Только легенды, туманные слухи и редкие записи в официальных архивах.
История, ставшая культовой. В 1959 году группа Игоря Дятлова погибла при загадочных обстоятельствах: палатки были разорваны изнутри, у некоторых — сломаны рёбра, у других отсутствовали глаза и язык. Версия лавины выглядит слишком простой для столь странной картины.
С тех пор перевал продолжает собирать жертвы. В 2021 году исчезли двое геологов — нашли лишь рюкзаки и нетронутые продукты.
Холмы, где компасы ведут себя как сумасшедшие, а в небе зависают огненные шары. Местные зовут их "ведьмиными свечами".
В 1990-х пропала группа студентов — через месяц нашли лишь их машину, двигатель работал, бензин полный.
В 2017 году исчез охотник, а его собака вернулась одна — шерсть на загривке была обожжена.
Официальная глубина — 43 метра, но водолазы говорят о "воронках" на сотни метров.
2003 год — пропали рыбаки, лодка пуста, весла аккуратно сложены.
2015 год — исчез дайвер, последние слова в эфире: "Тут что-то огромное… оно тянет…"
После 2018 года все исследования свернули.
Огромный горный массив до сих пор мало изучен.
В 1970-х пропала экспедиция геологов. В дневнике последняя запись: "Они идут за нами. Нельзя зажигать свет".
В 2019 году исчезли оленеводы, стадо вернулось без хозяев, у животных были вырваны глаза.
Самые большие болота планеты скрывают страшные тайны.
В 1980-х исчезли бригады нефтяников, находили только каски с оплавленными отверстиями.
В 2007 году охотника нашли мёртвым, лицо застывшее в крике, повреждений нет.
Учёные фиксируют здесь инфразвук, вызывающий панические состояния.
Её называют вратами в иной мир.
В 1995 году исчезла группа туристов. Через год один участник "вернулся", но выглядел стариком и умер через три дня.
В 2020 году исчез спелеолог, нашли лишь фонарь — батареи были заряжены.
Название говорит само за себя.
В 1950-х рабочие гибли без видимых причин, иногда — с аккуратно отделёнными головами.
В 2018 году пропали сталкеры, рюкзаки нашли сложенными в идеальный треугольник.
Место, куда даже олени не заходят.
2005 год — рыбак исчез, лодка прибита к берегу, вёсла привязаны.
2016 год — туристы потеряли спутника, позже не могли даже вспомнить его лицо.
Люди теряют память, компасы кружат, находят каменные шары идеальной формы.
В 1990-х пропал охотник. Через 20 лет его нашли — в той же одежде, седого, но не постаревшего.
Вертикальная шахта глубиной 300 метров.
2001 год — спелеолог кричал: "Оно шевелится!" Связь прервалась, верёвку вытащили обрезанной.
2019 год — дрон зафиксировал объект размером с автобус, потом камера засняла вспышку.
Лес, где исчезают целые группы.
1997 год — пограничники успели передать в эфир: "Они не люди…"
2020 год — пропал фотограф, на камере остался последний кадр: мохнатое существо закрывает весь объектив.
