Артефакты намеренно состарены: кто удлинил историю Земли

Сторонники альтернативной истории утверждают: планета была пустой до XIII века
2:51
Наука

Представьте: всего несколько веков назад Земля была почти пустой. Города-миллионники ещё не существовали, а на континентах, которые сегодня гудят от жизни, можно было встретить лишь редкие племена. Но официальная наука убеждает нас в другом: что человечество насчитывает миллионы лет, а сама планета — миллиарды.

Земля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля

Иллюзия огромных цифр

4,54 миллиарда лет — именно столько, утверждают учёные, существует Земля. Человек же в современном виде, по их словам, живёт уже полмиллиона лет. Но насколько эти цифры реальны? Легко заметить: учёные оперируют числами, которые невозможно ни проверить, ни осмыслить. И главное — их расчёты слишком "точны", чтобы не вызвать сомнений.

Земля ещё недавно была пуста

Автор приводит простой пример: всего 200 лет назад людей на планете было в десять раз меньше. Ещё 400 лет назад — в двадцать раз меньше. И если внимательно взглянуть на карты того времени, видно, что почти вся Земля оставалась пустой.

  • Австралия — не заселена.

  • Америка — лишь несколько тысяч испанцев на континенте.

  • Сибирь — всего несколько тысяч русских первопроходцев.

  • Африка и Азия — в основном небольшие племена и локальные центры цивилизации.

Даже знаменитая Монгольская империя по сути занимала пустынные земли, где плотного населения почти не было.

Ложь древней истории

История до XVII века, по словам автора, практически непрозрачна. Рукописи легко подделывались, династии стремились "удревнить" свои родословные, а печатных изданий и достоверных источников просто нет. Поэтому всё, что относят к XIII-XIV векам, вызывает сомнения.

Если "продлить параболу" роста населения, она упирается в XII-XIII века — именно тогда, по этой версии, человечество и было "заселено" на Землю.

Аргументы о "молодости" планеты

  • Плодородный слой почвы слишком тонкий: в среднем 10-15 см. Если бы Земле были миллионы лет, он достигал бы сотен метров.

  • Леса на старых фотографиях встречаются редко: они либо вырублены, либо попросту не успели вырасти.

  • Рек когда-то было больше и они были полноводнее, но ситуация изменилась лишь недавно — вместе с ростом лесов.

По этой логике, зелёная Земля — явление последних пяти столетий.

"Мы слишком молоды"

Если принять эту точку зрения, человечеству и Земле не миллионы и не миллиарды лет, а всего лишь около тысячи. Все "древние артефакты" могли быть сознательно датированы неправильно.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
