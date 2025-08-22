Тысячелетний секрет ожил под асфальтом Лимы: древняя мумия изменила представления об истории

Археологи обнаружили захоронение Чанкай XI века при строительстве в Лиме

Казалось бы, что может скрываться под современными кварталами Лимы? Ответ удивил даже археологов: всего в нескольких десятках сантиметров от поверхности рабочие обнаружили древнее захоронение — мумию возрастом около тысячи лет.

Мумия Чанкай

Неожиданная находка во время строительства

Сотрудники компании Cálidda расширяли газовую инфраструктуру, когда наткнулись на останки человека. Эксперты определили: это представитель культуры Чанкай — народа, жившего на побережье Перу с XI века и исчезнувшего после прихода инков.

Кто был погребённый

По словам руководителя археологического мониторинга Хесуса Бахамонде, усопший принадлежал к рыбацкому сообществу прибрежной зоны. Особенность захоронения — сидячая поза и тканевое покрывало. Органика сохранилась настолько хорошо, что даже волосы коричневатого оттенка остались нетронутыми.

Ритуалы и климат

Археолог Питер Ван Дален напомнил: на побережье Перу мумификация могла происходить естественным путём — из-за сухого климата и палящего солнца. Однако у чанкайцев существовали и особые ритуалы: умерших усаживали в определённые позы, а руки часто закрывали лицо.

Город и древность рядом

Поразительно, что находка пролежала нетронутой на территории, которая за последние десятилетия превратилась из сельхозугодий в оживлённый жилой район. Это лишний раз доказывает: Лима хранит невероятное археологическое наследие. Здесь известно более 400 памятников разных эпох доколумбовой истории.

Уточнения

Му́мия - сохранённое бальзамированием тело. Мумией называется тело (не только человека, но и любого другого живого существа), подвергнутое специальной химической обработке, в результате которой прекращается или замедляется процесс разложения тканей.

