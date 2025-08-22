Под песками Кесарии скрывался саркофаг с мифом, которого Израиль ещё не видел

Археологи Израиля нашли в Кесарии саркофаг Римской империи

Обычные раскопки в приморской Кесарии обернулись сенсацией: археологи Управления древностей Израиля наткнулись на редчайший саркофаг времён Римской империи. Артефакт II-III веков украшен необычным мифологическим сюжетом, который никогда ранее не встречался в погребальном искусстве страны.

Саркофаг Кесарии

Мифологическая сцена

На рельефе изображено состязание Диониса и Геракла в винопитии. Центральную роль занимает бог виноделия, окружённый менадами, сатирами, Гермесом, Паном и экзотическими животными — львами и тиграми.

А вот Геракл показан в нетипичном образе: герой явно уступил в состязании и не может удержаться на ногах. Подобный сюжет крайне редок и прежде встречался лишь на напольных мозаиках вилл и общественных зданий.

Сохранность и реставрация

Саркофаг пролежал столетия под песком, что позволило южной стороне изделия уцелеть почти без повреждений. Реставраторы кропотливо собрали воедино разрозненные фрагменты, вернув композиции первоначальную цельность и выразительность.

Символизм изображения

По мнению специалистов IAA, сцена носит глубокий метафорический характер. Праздничное шествие и образ опьянения здесь — символ ухода из земной жизни и вступления в иной мир, где освобождение от тела означает начало нового существования.

Будущая экспозиция

После завершения всех консервационных процедур саркофаг займёт место в культурно-просветительской программе Управления древностей Израиля и будет представлен широкой публике как уникальный образец античного погребального искусства.

Уточнения

Саркофа́г (др.-греч. σαρκοφάγος, sarkophágos - плоть поедающий) — разновидность традиционного гроба, использовавшаяся для захоронения знати и обычно оставлявшаяся на поверхности земли в специально отведённых помещениях или на кладбищах

