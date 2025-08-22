Свечение над Китаем длилось десять дней: разгадка оказалась спрятана в звёздах

Могли ли астрономы династии Мин без современных телескопов точно зафиксировать редчайшее космическое явление? Оказывается, да. И только сегодня наука подтвердила это наблюдение.
В 1408 году китайские наблюдатели заметили в районе Няньдао, между созвездиями Лебедя и Малой Медведицы, необычное явление. В записях тех лет оно описано как "ровное, яркое и жёлтое" сияние. Оно держалось на небе десять дней, после чего исчезло.
Современные исследователи под руководством Бошуня Яна тщательно сравнили древние описания с актуальными астрономическими данными. Версия с кометой была исключена: следа, характерного для таких объектов, в текстах не упоминалось. Сверхновая тоже не подошла — она светилась бы дольше, чем десять дней.
Учёные пришли к выводу: в записях Минской эпохи зафиксирована новая звезда. Такое явление возникает в двойной системе, когда белый карлик "захватывает" вещество у своей соседки-звезды. Это приводит к термоядерному взрыву, ярко заметному с Земли.
Сравнение координат из летописей с современными картами показало совпадение: именно CK Vul могла быть источником того самого сияния.
Открытие не только решает загадку шестисотлетней давности, но и показывает, насколько точными были астрономы прошлого. Даже без сложных приборов они сумели оставить сведения, которые сегодня помогают учёным проследить историю космоса.
Астроно́м (в речи профессионалов встречается также старое ударение астро́ном) — учёный, специализирующийся в области астрономии.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.