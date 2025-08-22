Свечение над Китаем длилось десять дней: разгадка оказалась спрятана в звёздах

Астрономы установили: наблюдатели Мин описали вспышку новой звезды

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Могли ли астрономы династии Мин без современных телескопов точно зафиксировать редчайшее космическое явление? Оказывается, да. И только сегодня наука подтвердила это наблюдение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Новая звезда

Свечение на небе

В 1408 году китайские наблюдатели заметили в районе Няньдао, между созвездиями Лебедя и Малой Медведицы, необычное явление. В записях тех лет оно описано как "ровное, яркое и жёлтое" сияние. Оно держалось на небе десять дней, после чего исчезло.

Поиски объяснения

Современные исследователи под руководством Бошуня Яна тщательно сравнили древние описания с актуальными астрономическими данными. Версия с кометой была исключена: следа, характерного для таких объектов, в текстах не упоминалось. Сверхновая тоже не подошла — она светилась бы дольше, чем десять дней.

Тайна оказалась ближе

Учёные пришли к выводу: в записях Минской эпохи зафиксирована новая звезда. Такое явление возникает в двойной системе, когда белый карлик "захватывает" вещество у своей соседки-звезды. Это приводит к термоядерному взрыву, ярко заметному с Земли.

Звезда CK Vul — ключ к разгадке

Сравнение координат из летописей с современными картами показало совпадение: именно CK Vul могла быть источником того самого сияния.

Ценность древних наблюдений

Открытие не только решает загадку шестисотлетней давности, но и показывает, насколько точными были астрономы прошлого. Даже без сложных приборов они сумели оставить сведения, которые сегодня помогают учёным проследить историю космоса.

Уточнения

Астроно́м (в речи профессионалов встречается также старое ударение астро́ном) — учёный, специализирующийся в области астрономии.

