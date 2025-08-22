Пыль веками побеждала людей — теперь её стирает стекло одним движением

Представьте себе окна или солнечные панели, которые никогда не нужно мыть. Звучит как фантастика, но китайские исследователи уже сделали это реальностью.
Разработанное в 2025 году стекло избавляется от пыли без воды и химии — всего за 10 секунд оно удаляет почти 98 г/м² загрязнений под воздействием электрического поля. При использовании прямоугольного сигнала (5 кВ, 10 Гц) его эффективность достигает 97,5%.
Материал состоит из кварцевой основы, прозрачных электродов из оксида индия и олова (ITO) и защитного диэлектрического слоя из полиэтиленгликоля терефталата (ПЭТ). Такая конструкция позволяет не только быстро очищать поверхность, но и предотвращать повторное оседание частиц при включённом поле.
Учёные установили, что пыль удаляется благодаря:
Здесь сталкиваются две силы: Кулона и диэлектрофореза (заставляют частицы двигаться) против Ван-дер-Ваальсовых (удерживают их).
Главное преимущество технологии — отсутствие необходимости в воде или химикатах. Это особенно важно для регионов с дефицитом влаги, где привычные гидрофобные методы почти бесполезны.
И всё это без потери прозрачности стекла и светопропускания.
Электро́д (от "электро…" и греч. ὁδός - "дорога, путь") — электрический проводник, имеющий электронную проводимость (проводник 1-го рода) и находящийся в контакте с ионным проводником — электролитом (ионной жидкостью, ионизированным газом, твёрдым электролитом).
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.