Пыль веками побеждала людей — теперь её стирает стекло одним движением

Китайские учёные создали стекло, которое очищается от пыли электрическим полем
1:54
Наука

Представьте себе окна или солнечные панели, которые никогда не нужно мыть. Звучит как фантастика, но китайские исследователи уже сделали это реальностью.

Самоочищающееся стекло
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Самоочищающееся стекло

Как это работает

Разработанное в 2025 году стекло избавляется от пыли без воды и химии — всего за 10 секунд оно удаляет почти 98 г/м² загрязнений под воздействием электрического поля. При использовании прямоугольного сигнала (5 кВ, 10 Гц) его эффективность достигает 97,5%.

Секрет в многослойной структуре

Материал состоит из кварцевой основы, прозрачных электродов из оксида индия и олова (ITO) и защитного диэлектрического слоя из полиэтиленгликоля терефталата (ПЭТ). Такая конструкция позволяет не только быстро очищать поверхность, но и предотвращать повторное оседание частиц при включённом поле.

Два механизма очистки

Учёные установили, что пыль удаляется благодаря:

  • Обратному боковому переносу частиц.
  • Скачкообразному движению, вызванному электрическим воздействием.

Здесь сталкиваются две силы: Кулона и диэлектрофореза (заставляют частицы двигаться) против Ван-дер-Ваальсовых (удерживают их).

Экологичное решение

Главное преимущество технологии — отсутствие необходимости в воде или химикатах. Это особенно важно для регионов с дефицитом влаги, где привычные гидрофобные методы почти бесполезны.

Где можно применять

  • Окна жилых и офисных зданий.
  • Транспортные средства.
  • Солнечные батареи.
  • Оборудование для экстремальных условий — например, марсоходы.

И всё это без потери прозрачности стекла и светопропускания.

Уточнения

Электро́д (от "электро…" и греч. ὁδός - "дорога, путь") — электрический проводник, имеющий электронную проводимость (проводник 1-го рода) и находящийся в контакте с ионным проводником — электролитом (ионной жидкостью, ионизированным газом, твёрдым электролитом).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
