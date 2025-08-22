Пыль веками побеждала людей — теперь её стирает стекло одним движением

Китайские учёные создали стекло, которое очищается от пыли электрическим полем

Представьте себе окна или солнечные панели, которые никогда не нужно мыть. Звучит как фантастика, но китайские исследователи уже сделали это реальностью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Самоочищающееся стекло

Как это работает

Разработанное в 2025 году стекло избавляется от пыли без воды и химии — всего за 10 секунд оно удаляет почти 98 г/м² загрязнений под воздействием электрического поля. При использовании прямоугольного сигнала (5 кВ, 10 Гц) его эффективность достигает 97,5%.

Секрет в многослойной структуре

Материал состоит из кварцевой основы, прозрачных электродов из оксида индия и олова (ITO) и защитного диэлектрического слоя из полиэтиленгликоля терефталата (ПЭТ). Такая конструкция позволяет не только быстро очищать поверхность, но и предотвращать повторное оседание частиц при включённом поле.

Два механизма очистки

Учёные установили, что пыль удаляется благодаря:

Обратному боковому переносу частиц.

Скачкообразному движению, вызванному электрическим воздействием.

Здесь сталкиваются две силы: Кулона и диэлектрофореза (заставляют частицы двигаться) против Ван-дер-Ваальсовых (удерживают их).

Экологичное решение

Главное преимущество технологии — отсутствие необходимости в воде или химикатах. Это особенно важно для регионов с дефицитом влаги, где привычные гидрофобные методы почти бесполезны.

Где можно применять

Окна жилых и офисных зданий.

Транспортные средства.

Солнечные батареи.

Оборудование для экстремальных условий — например, марсоходы.

И всё это без потери прозрачности стекла и светопропускания.

Уточнения

Электро́д (от "электро…" и греч. ὁδός - "дорога, путь") — электрический проводник, имеющий электронную проводимость (проводник 1-го рода) и находящийся в контакте с ионным проводником — электролитом (ионной жидкостью, ионизированным газом, твёрдым электролитом).

