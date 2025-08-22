Магниты из электромобилей оживают второй раз: ценнейшие металлы удаётся сохранить без потерь

Японские учёные разработали метод извлечения редкоземельных металлов из магнитов

Можно ли превратить старые магниты из электромобилей в источник ценных металлов? Учёные из Японии доказали, что это реально. Они разработали процесс SEEE — технологию, которая позволяет почти полностью извлекать редкоземельные элементы, сохраняя их высокую чистоту.

Как работает метод SEEE

Новый подход состоит из трёх этапов:

Экстракция — лом магнитов помещается в соляной расплав, где редкие элементы отделяются от железа и бора.

Испарение — удаляются побочные продукты и остатки экстрагентов.

Электролиз — элементы разделяются благодаря разнице их электрохимических потенциалов.

Так удаётся получить до 96% неодима и 91% диспрозия с чистотой свыше 90%.

Почему это важно

Редкоземельные элементы — основа мощных магнитов для электромобилей и ветряков. Сегодня их добыча наносит серьёзный вред экологии: разрушается почвенный покров, образуются химические отходы.

Традиционные методы переработки слишком затратны и требуют сложных многоступенчатых процессов. SEEE же предлагает более экологичный и эффективный путь.

Перспективы применения

Исследователи уверены: возможности метода не ограничиваются только магнитами. Его можно адаптировать для других сложных задач — например, переработки отработанного ядерного топлива.

Правда, для промышленного внедрения пока нужны дополнительные исследования, но сама идея уже стала настоящим прорывом.

Уточнения

