Магниты из электромобилей оживают второй раз: ценнейшие металлы удаётся сохранить без потерь

Можно ли превратить старые магниты из электромобилей в источник ценных металлов? Учёные из Японии доказали, что это реально. Они разработали процесс SEEE — технологию, которая позволяет почти полностью извлекать редкоземельные элементы, сохраняя их высокую чистоту.
Новый подход состоит из трёх этапов:
Так удаётся получить до 96% неодима и 91% диспрозия с чистотой свыше 90%.
Редкоземельные элементы — основа мощных магнитов для электромобилей и ветряков. Сегодня их добыча наносит серьёзный вред экологии: разрушается почвенный покров, образуются химические отходы.
Традиционные методы переработки слишком затратны и требуют сложных многоступенчатых процессов. SEEE же предлагает более экологичный и эффективный путь.
Исследователи уверены: возможности метода не ограничиваются только магнитами. Его можно адаптировать для других сложных задач — например, переработки отработанного ядерного топлива.
Правда, для промышленного внедрения пока нужны дополнительные исследования, но сама идея уже стала настоящим прорывом.
