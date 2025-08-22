Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гиды по Карелии: Сортавала — город у Ладоги с финской архитектурой и музеями
Врачи отмечают: ходьба задом наперед улучшает баланс и снижает нагрузку на суставы
Три скрытых секрета бани: детокс, похудение и красота
Минздрав: изменения в медосвидетельствовании водителей вступят в силу 1 марта 2027 года
Домашние ватрушки с творогом из слоёного теста — пошаговый рецепт
Агрономы рекомендуют посеять сидераты для оздоровления почвы в теплице
Запрещённый на Netflix сериал с реальным сюжетом, который легко посмотреть за одну ночь
Диетолог Б. Г. Ореа: минеральная вода перед едой снижает риск проблем с пищеварением
Ростех: российские самолёты МС-21, SJ-100 и Ил-114 выйдут на рынок в 2026 году

Магниты из электромобилей оживают второй раз: ценнейшие металлы удаётся сохранить без потерь

Японские учёные разработали метод извлечения редкоземельных металлов из магнитов
1:37
Наука

Можно ли превратить старые магниты из электромобилей в источник ценных металлов? Учёные из Японии доказали, что это реально. Они разработали процесс SEEE — технологию, которая позволяет почти полностью извлекать редкоземельные элементы, сохраняя их высокую чистоту.

Переработка магнитов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Переработка магнитов

Как работает метод SEEE

Новый подход состоит из трёх этапов:

  • Экстракция — лом магнитов помещается в соляной расплав, где редкие элементы отделяются от железа и бора.
  • Испарение — удаляются побочные продукты и остатки экстрагентов.
  • Электролиз — элементы разделяются благодаря разнице их электрохимических потенциалов.

Так удаётся получить до 96% неодима и 91% диспрозия с чистотой свыше 90%.

Почему это важно

Редкоземельные элементы — основа мощных магнитов для электромобилей и ветряков. Сегодня их добыча наносит серьёзный вред экологии: разрушается почвенный покров, образуются химические отходы.

Традиционные методы переработки слишком затратны и требуют сложных многоступенчатых процессов. SEEE же предлагает более экологичный и эффективный путь.

Перспективы применения

Исследователи уверены: возможности метода не ограничиваются только магнитами. Его можно адаптировать для других сложных задач — например, переработки отработанного ядерного топлива.

Правда, для промышленного внедрения пока нужны дополнительные исследования, но сама идея уже стала настоящим прорывом.

Уточнения

Экстра́кт или вы́тяжка (лат. Extractum), — концентрированное вещество, извлечённое из лекарственного растительного сырья или сырья животного происхождения, представляющее собой подвижные, вязкие жидкости или сухие массы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов
Домашние животные
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Последние материалы
Запрещённый на Netflix сериал с реальным сюжетом, который легко посмотреть за одну ночь
Ростех: российские самолёты МС-21, SJ-100 и Ил-114 выйдут на рынок в 2026 году
Диетолог Б. Г. Ореа: минеральная вода перед едой снижает риск проблем с пищеварением
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников
Илья Авербух решился на хирургическую операцию после долгих сомнений
Биотехнологи синтезируют паучий шёлк для медицины и военной техники
Эксперты по интерьеру: зеркало напротив окна помогает увеличить свет в комнате
Краеведы отмечают: глубина озера Комо достигает 410 метров при ширине 4 км
МИД Венгрии сообщил об остановке прокачки нефти из России
Врачи назвали основные причины, которые мешают начать вести здоровый образ жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.