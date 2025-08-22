Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Волокно, которое может остановить самолёт: паутина разрушает мифы о стали

Биотехнологи синтезируют паучий шёлк для медицины и военной техники
2:40
Наука

Как вы думаете, что объединяет медицину, военную промышленность и космос? Ответ удивит: паучья нить. Это волокно — настоящий шедевр природы, прочнее стали и при этом невероятно эластичное.

Паук и паутина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Паук и паутина

Волшебство природы

Пауки живут на Земле сотни миллионов лет и всё это время совершенствовали свой продукт. Сегодня их нить признана одним из самых крепких материалов в мире. Причём существует несколько видов паутинного шёлка:

  • Драглайн — основа каркаса, жёсткий и сверхпрочный.
  • Липкие и эластичные нити — для ловли добычи.

Наибольший интерес учёных вызывает именно драглайн-шёлк: он выдерживает вес паука и его жертвы.

Тайна структуры

Секрет прочности кроется внутри. Паутина состоит из двух зон:

  • Кристаллические области создают жёсткость и разрывную прочность.
  • Аморфные области отвечают за гибкость и растяжимость.

Такое сочетание делает волокно почти уникальным: оно может поглощать энергию удара и не разрушаться.

Факты, которые поражают

Чтобы понять масштаб, представьте: нить толщиной с карандаш теоретически могла бы остановить пассажирский самолёт! Неудивительно, что исследования показали — паутина в пять раз прочнее стали и в разы эластичнее нейлона.

Почему сложно повторить

Вырастить "ферму пауков" не получится: они каннибалы и дают слишком мало шёлка. Учёные пошли другим путём — синтезируют материал с помощью генной инженерии, встраивая гены паука в бактерии, дрожжи или даже животных.

Главная трудность — правильно "собрать" белки в волокно. В природе этот процесс происходит в специальных железах, а в лаборатории воспроизвести его почти невозможно.

Где пригодится паутина будущего

  • Медицина: хирургические нити, каркасы для регенерации тканей, системы доставки лекарств.
  • Военная и аэрокосмическая техника: бронежилеты, стропы парашютов, детали для космических аппаратов.
  • Быт и спорт: лески, теннисные струны, одежда из биоразлагаемых волокон.

Препятствия на пути

  • Массовое производство остаётся слишком дорогим.
  • Синтетические волокна пока уступают природным по свойствам.
  • Себестоимость делает их неконкурентоспособными.

Паучья паутина — не просто природное чудо. Это подсказка человечеству, как можно создавать материалы будущего: лёгкие, прочные и экологичные.

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος - род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
