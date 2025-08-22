Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киви снижает уровень триглицеридов и поддерживает работу пищеварения
Скрытые деревни и панорамы озера Комо: откройте для себя Sentiero del Viandante
Укроп, петрушка и свекла ухудшают вкус и рост моркови
Взрослая лягушка охотится ночью и защищает участок от вредителей — биологи
Кулинары рассказали, как сыр и морковь по-корейски улучшают крабовый салат
Избавиться от боли в спине поможет лёгкая растяжка
Reuters: США возобновили импорт нефти из Венесуэлы после выдачи лицензии Chevron
Эксперты назвали бытовые причины опозданий из-за домашних дел
Упавший со ступенек во время концерта Киркоров заверил, что с ним всё в порядке

Предрассветный кошмар: как туманное озеро стало бездной

В 1980 году в Луизиане озеро Пенье провалилось в соляную шахту, образовав воронку
3:15
Наука

Ноябрьское утро 1980 года в Луизиане началось тихо и туманно. Над гладью небольшого водоёма, который местные называли просто озером, висела серебристая дымка. Никто не подозревал, что всего через несколько часов этого озера уже не станет. Оно исчезнет вместе с буровой платформой, шахтой и десятками гектаров земли.

водоворот в озере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
водоворот в озере

Под водой скрывался огромный соляной купол — кладовая соли и одновременно магнит для нефтяников. Здесь добывали соль десятилетиями, оставляя в недрах гигантские колонны, удерживавшие своды подземных залов. Всё шло по отработанной схеме, пока рядом не появилась буровая установка Texaco. На бумаге карты шахтёров и нефтяников совпадали, но одна ошибка стоила целого мира.

Что услышали под землёй

Электрик Джуниус Гэддисон в тот день работал на глубине. Его привычный мир из гулких шагов и вентиляторов нарушил странный звук — глухой удар. А вскоре он увидел тонкую струйку воды, пробившуюся сквозь соль. Это было началом катастрофы. Он включил тревогу и приказал срочную эвакуацию:

"Клети вниз! Срочно!"

Утро на буровой

На поверхности в это время бур застрял на глубине 374 метра. Рабочие заметили лёгкий наклон платформы и решили отойти на берег. Через час вся конструкция рухнула в бездну. Озеро завертелось, будто кто-то выдрал пробку из гигантской ванны.

Паника и спасение

В шахте вода стремительно поглощала тоннели. Люди, бросив инструменты, бежали в темноте. Джуниус и его товарищи уже стояли по пояс в ледяной воде, когда успели втиснуться в клети. Бригадир Эрл дождался последних рабочих и закрыл решётку только после них. Все 55 шахтёров спаслись — благодаря учениям и взаимной поддержке.

Огромный водоворот

На поверхности исчезали одно за другим:

  • 11 барж,

  • буксир,

  • куски суши,

  • кипарисы и дубы на берегу.

Гейзеры вырывались на высоту 120 метров, а река изменила течение, устремив в воронку воду из Мексиканского залива. Озеро стало глубже и солёным, его экосистема погибла навсегда.

Кто виноват

Точного ответа так и не нашли. Одни обвиняли буровиков, пробивших купол, другие — шахтёров с устаревшими картами. Официальная версия: буровое отверстие соединилось с полостями шахты, вода растворила опорные колонны, и своды рухнули. Texaco выплатили компенсации, но виновного так и не назвали.

Символ и напоминание

Сегодня озеро выглядит мирным. Туристы гуляют по берегу, не подозревая, что под ними лежит затопленное кладбище тоннелей и техники. Но история о том дне напоминает:

  • одна ошибка в расчётах может вызвать цепь необратимых событий;

  • дисциплина и подготовка спасают жизни;

  • даже самое спокойное место может в миг превратиться в бездну.

Уточнения

Пе́но — озеро на северо-западе Тверской области России, в Пеновском районе, одно из Верхневолжских озёр, расположенных в верхнем течении Волги.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Сводка с фронта: ВС РФ отстояли Кучеров Яр на добропольском направлении
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ отстояли Кучеров Яр на добропольском направлении Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Киви снижает уровень триглицеридов и поддерживает работу пищеварения
Скрытые деревни и панорамы озера Комо: откройте для себя Sentiero del Viandante
В 1980 году в Луизиане озеро Пенье провалилось в соляную шахту, образовав воронку
Укроп, петрушка и свекла ухудшают вкус и рост моркови
Взрослая лягушка охотится ночью и защищает участок от вредителей — биологи
Избавиться от боли в спине поможет лёгкая растяжка
Кулинары рассказали, как сыр и морковь по-корейски улучшают крабовый салат
Reuters: США возобновили импорт нефти из Венесуэлы после выдачи лицензии Chevron
Эксперты назвали бытовые причины опозданий из-за домашних дел
Упавший со ступенек во время концерта Киркоров заверил, что с ним всё в порядке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.