Предрассветный кошмар: как туманное озеро стало бездной

Ноябрьское утро 1980 года в Луизиане началось тихо и туманно. Над гладью небольшого водоёма, который местные называли просто озером, висела серебристая дымка. Никто не подозревал, что всего через несколько часов этого озера уже не станет. Оно исчезнет вместе с буровой платформой, шахтой и десятками гектаров земли.
Под водой скрывался огромный соляной купол — кладовая соли и одновременно магнит для нефтяников. Здесь добывали соль десятилетиями, оставляя в недрах гигантские колонны, удерживавшие своды подземных залов. Всё шло по отработанной схеме, пока рядом не появилась буровая установка Texaco. На бумаге карты шахтёров и нефтяников совпадали, но одна ошибка стоила целого мира.
Электрик Джуниус Гэддисон в тот день работал на глубине. Его привычный мир из гулких шагов и вентиляторов нарушил странный звук — глухой удар. А вскоре он увидел тонкую струйку воды, пробившуюся сквозь соль. Это было началом катастрофы. Он включил тревогу и приказал срочную эвакуацию:
"Клети вниз! Срочно!"
На поверхности в это время бур застрял на глубине 374 метра. Рабочие заметили лёгкий наклон платформы и решили отойти на берег. Через час вся конструкция рухнула в бездну. Озеро завертелось, будто кто-то выдрал пробку из гигантской ванны.
В шахте вода стремительно поглощала тоннели. Люди, бросив инструменты, бежали в темноте. Джуниус и его товарищи уже стояли по пояс в ледяной воде, когда успели втиснуться в клети. Бригадир Эрл дождался последних рабочих и закрыл решётку только после них. Все 55 шахтёров спаслись — благодаря учениям и взаимной поддержке.
На поверхности исчезали одно за другим:
11 барж,
буксир,
куски суши,
кипарисы и дубы на берегу.
Гейзеры вырывались на высоту 120 метров, а река изменила течение, устремив в воронку воду из Мексиканского залива. Озеро стало глубже и солёным, его экосистема погибла навсегда.
Точного ответа так и не нашли. Одни обвиняли буровиков, пробивших купол, другие — шахтёров с устаревшими картами. Официальная версия: буровое отверстие соединилось с полостями шахты, вода растворила опорные колонны, и своды рухнули. Texaco выплатили компенсации, но виновного так и не назвали.
Сегодня озеро выглядит мирным. Туристы гуляют по берегу, не подозревая, что под ними лежит затопленное кладбище тоннелей и техники. Но история о том дне напоминает:
одна ошибка в расчётах может вызвать цепь необратимых событий;
дисциплина и подготовка спасают жизни;
даже самое спокойное место может в миг превратиться в бездну.
Пе́но — озеро на северо-западе Тверской области России, в Пеновском районе, одно из Верхневолжских озёр, расположенных в верхнем течении Волги.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.