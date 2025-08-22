Башня в небо становится реальностью: космический лифт готовит новый виток истории

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные рассматривают строительство космического лифта на основе нанотрубок
2:06
Наука

Можно ли однажды подниматься в космос так же просто, как ехать в лифте? Эта идея звучит как фантастика, но она обсуждается учёными уже более ста лет.

Космический лифт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Космический лифт

От Циолковского до Кларка

Ещё в 1895 году Константин Циолковский, вдохновившись Эйфелевой башней, представил "эфирную башню", уходящую прямо в небо. Он не знал, как её построить, ведь подходящих материалов тогда просто не существовало.

В 1960 году инженер Юрий Арцутанов предложил куда более практичную версию: трос, натянутый противовесом в космосе. А спустя почти двадцать лет Артур Кларк сделал эту идею популярной, превратив её в символ научной фантастики.

Как это должно работать

Концепция проста:

  • Трос закреплён на экваторе и уходит в космос.
  • Внизу — платформа-якорь.
  • Наверху — огромный противовес, удерживающий конструкцию.
  • По тросу движется "альпинист" — роботизированная кабина, поднимающая грузы и людей.

Система вращается вместе с Землёй, и именно центробежная сила держит трос в натяжении.

Главные преграды

Но реальность куда сложнее:

  • Материал троса — сталь и кевлар рвутся под собственным весом, нужны сверхпрочные нанотрубки.
  • Сила Кориолиса заставляет кабину уходить в сторону, что потребует постоянной коррекции.
  • Космический мусор и радиация могут разрушить кабель.
  • Энергия для "альпиниста" — отдельная инженерная головоломка.
  • Несмотря на трудности, над проектом уже работают международные организации и японские корпорации.

Зачем это нужно

Если лифт всё же построят, он изменит всё:

  • Стоимость вывода грузов на орбиту снизится в десятки раз,
  • Появится возможность поднимать огромные конструкции вроде космических электростанций,
  • Откроется путь к массовому космическому туризму.

Сегодня это всё ещё мечта, но развитие нанотехнологий делает её всё более реальной.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
