В Аргентине обнаружили вращающийся остров: природа или дело инопланетян

Наука

В дельте реки Парана, недалеко от Буэнос-Айреса, находится удивительный природный феномен — идеально круглый остров Эль-Охо. Его диаметр составляет 118 метров, а само озеро, в центре которого он расположен, имеет около 130 метров в ширину. Остров движется, вращаясь вокруг своей оси и относительно береговой линии, из-за чего с высоты напоминает гигантский глаз со зрачком.

Эль-Охо сверху
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эль-Охо сверху

Открытие на спутниковых снимках

Остров впервые был замечен в 2003 году на спутниковых фотографиях. Его обнаружил американский инженер-гидравлик Ричард Петрони. Сначала необычная форма объекта вызывала сомнения — на снимках он выглядел как полумесяц или сферическая тень. Однако интерес к находке оказался настолько велик, что вскоре была организована экспедиция.

Труднодоступное место

Эль-Охо расположен в болотистой местности, густо поросшей мхом и растительностью, что делает путь к нему крайне сложным. Именно по этой причине остров долгое время оставался неизвестным. Лишь спустя месяцы подготовки исследовательской группе удалось добраться до озера.

Вращающийся остров

Прибывшие на место специалисты зафиксировали, что остров действительно медленно вращается. Вода в озере, несмотря на тёмный цвет, оказалась абсолютно прозрачной. С воздуха это место производит впечатление гигантского глаза, за что и получило название "Эль-Охо" ("глаз" по-испански).

Теории и версии

  • Неестественная форма. Идеальная геометрия и ровные края породили слухи, что остров не может быть природным образованием.

  • Аномальная зона. В народе появилось мнение о связи острова с инопланетянами, из-за чего некоторые жители побаиваются приближаться к нему.

  • Научное объяснение. В 2016 году исследователи предположили, что под островом находится карстовая воронка, связанная с подземными течениями. Водоворот, постепенно вращая остров, "шлифует" его края, придавая почти идеальную круглую форму.

Уточнения

О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
