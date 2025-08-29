Не жертвуйте искренностью ради идеально написанного письма - особенно начальство

Сотрудники раскрыли секрет: как ИИ в переписке руководителей подрывает их репутацию

Активное внедрение искусственного интеллекта в повседневную рабочую коммуникацию постепенно меняет восприятие сотрудников, особенно когда речь идёт о переписке руководителей с командой.

Недавнее исследование, проведённое среди более чем 1100 офисных работников, показало: хотя ИИ способен сделать письма идеально структурированными и профессиональными, чрезмерное использование технологий подрывает доверие к лидерам.

Сотрудники отмечают, что машинная "полировка" писем делает их безупречными, но в то же время обезличенными и оторванными от живого общения.

В итоге руководители, регулярно полагающиеся на ИИ, кажутся менее искренними и даже менее компетентными. Если корректировка ограничивается проверкой орфографии или лёгким редактированием текста, это воспринимается нейтрально. Но когда письмо фактически целиком "написано" алгоритмом, у работников возникает сомнение в авторстве, честности и заботе со стороны руководителя.

Разрыв в восприятии проявляется особенно ярко: сотрудники снисходительно относятся к собственному использованию ИИ, считая его удобным инструментом, но когда тот же подход применяют их менеджеры, реакция становится резко негативной.

Только 40-52% опрошенных считают руководителей искренними при высоком уровне применения ИИ, тогда как при низком уровне этот показатель достигает 83%. Об этом говорится в статье International Journal of Business Communication.

Главный риск заключается в том, что формально "идеальное" письмо перестаёт нести эмоциональный заряд. В результате лидерские качества — надёжность, способность вдохновлять и честность — ставятся под сомнение. Для сотрудников чрезмерная зависимость от ИИ может выглядеть как признак лени, безразличия или попытки скрыть реальную позицию.

Эксперты советуют разделять типы сообщений: рутинные уведомления, организационные напоминания или информационные рассылки вполне можно поручить ИИ. Однако коммуникация, где важна эмпатия, похвала, поддержка или мотивация, должна оставаться максимально "живой". Именно в этих случаях от руководителя ждут подлинного голоса, а не отредактированной алгоритмом формулы.