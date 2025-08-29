Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бирюзовые воды и дикие острова: где найти самый уютный отдых в Северной Каролине
Лучший помощник в уборке: вылейте стакан этого напитка в унитаз и чаша станет ярко-белой
Простая технология превращает избыточный урожай кабачков в изысканный ужин
Смертельные двойники: учёные обеспокоены зеркальными бактериями
Худеете на гречке с кефиром? Вот что происходит с вашим телом на самом деле
Сад без кротов — это реально: что нужно воткнуть в землю, чтобы они ушли навсегда
Уход за кожей с розацеа: проверенные советы и продукты, которым можно доверять
30-летняя Арзамасова рассказала, как пытались украсть её деньги: они знали мой адрес
Карта будущего уже в руках Дзюбы: что подтолкнёт форварда к судьбоносному выбору после футбола

Не жертвуйте искренностью ради идеально написанного письма - особенно начальство

Сотрудники раскрыли секрет: как ИИ в переписке руководителей подрывает их репутацию
2:26
Наука

Активное внедрение искусственного интеллекта в повседневную рабочую коммуникацию постепенно меняет восприятие сотрудников, особенно когда речь идёт о переписке руководителей с командой.

Ссора
Фото: www.freepik.com by yanalya is licensed under Free More info
Ссора

Недавнее исследование, проведённое среди более чем 1100 офисных работников, показало: хотя ИИ способен сделать письма идеально структурированными и профессиональными, чрезмерное использование технологий подрывает доверие к лидерам.

Сотрудники отмечают, что машинная "полировка" писем делает их безупречными, но в то же время обезличенными и оторванными от живого общения.

В итоге руководители, регулярно полагающиеся на ИИ, кажутся менее искренними и даже менее компетентными. Если корректировка ограничивается проверкой орфографии или лёгким редактированием текста, это воспринимается нейтрально. Но когда письмо фактически целиком "написано" алгоритмом, у работников возникает сомнение в авторстве, честности и заботе со стороны руководителя. 

Разрыв в восприятии проявляется особенно ярко: сотрудники снисходительно относятся к собственному использованию ИИ, считая его удобным инструментом, но когда тот же подход применяют их менеджеры, реакция становится резко негативной.

Только 40-52% опрошенных считают руководителей искренними при высоком уровне применения ИИ, тогда как при низком уровне этот показатель достигает 83%. Об этом говорится в статье International Journal of Business Communication.

Главный риск заключается в том, что формально "идеальное" письмо перестаёт нести эмоциональный заряд. В результате лидерские качества — надёжность, способность вдохновлять и честность — ставятся под сомнение. Для сотрудников чрезмерная зависимость от ИИ может выглядеть как признак лени, безразличия или попытки скрыть реальную позицию.

Эксперты советуют разделять типы сообщений: рутинные уведомления, организационные напоминания или информационные рассылки вполне можно поручить ИИ. Однако коммуникация, где важна эмпатия, похвала, поддержка или мотивация, должна оставаться максимально "живой". Именно в этих случаях от руководителя ждут подлинного голоса, а не отредактированной алгоритмом формулы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Прически-обманки: выглядят стильно, а на деле добавляют возраст
Красота и стиль
Прически-обманки: выглядят стильно, а на деле добавляют возраст Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Что поможет волосам после осветления: гид по уходу, который должна знать каждая
Что поможет волосам после осветления: гид по уходу, который должна знать каждая
Последние материалы
Трамп обрушил ООН: Америка отказалась платить полмиллиарда долларов
Печень работает как завод по переработке токсинов — но без этих трёх продуктов конвейер встаёт
Загадка сна на полу: почему кошки демонстративно игнорируют мягкие кроватки
Сотрудники раскрыли секрет: как ИИ в переписке руководителей подрывает их репутацию
Секатор превращает сад в пустыню: растения, которые нельзя трогать осенью
Шумная защита: простая сигнализация, которую можно собрать за 10 минут в палатке
Витамин С против последствий отпуска: ТОП-10 масок для мгновенного преображения кожи
Духовка засияет: один домашний рецепт очистки духовки работает всегда
Гордон бьёт тревогу: Товстик пытается продать дом жены Елены у неё за спиной
Лавров в свитере не спасёт: челябинская промышленность переживает не лучшие времена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.