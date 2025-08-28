Физическая активность как лекарство: бесплатный способ уменьшить алкогольную зависимость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:34
Наука

Учёные всё чаще находят неожиданные связи между привычными элементами образа жизни и сложными заболеваниями. Так, недавний мета-анализ показал, что физические упражнения способны значительно улучшить состояние людей, страдающих расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Этот вывод может изменить подходы к терапии и реабилитации, подчеркнув роль физической активности не только для тела, но и для психики.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Работа была опубликована в журнале PLOS ONE и включала данные из 17 рандомизированных клинических исследований, в которых приняли участие 1905 пациентов. Учёные анализировали, как регулярные физические нагрузки влияют на такие показатели, как объём потребляемого алкоголя, аэробную выносливость (VO₂ max), частоту сердечных сокращений, уровень тревожности, депрессии и стресса.

Результаты оказались впечатляющими: у пациентов, включённых в экспериментальные группы, уровень потребления алкоголя снижался заметнее, чем в контрольных. Кроме того, у них улучшались физические показатели — повышалась выносливость, стабилизировался сердечный ритм. Не менее важным было и психологическое воздействие: тревожность и стресс значительно уменьшались.

В исследованиях использовались разные форматы активности: аэробные тренировки, силовые упражнения и йога. Все они показали положительный эффект, однако йога оказалась особенно эффективной для снижения тревожности и поддержки отказа от алкоголя, что подтвердили шесть отдельных экспериментов.

Учёные объясняют эффект воздействием упражнений на дофаминергическую систему вознаграждения мозга. Поскольку именно эта система связана с формированием зависимости, физическая активность может частично замещать потребность в алкоголе. Кроме того, тренировки помогают снижать уровень психологического стресса, который часто становится триггером для употребления.

Авторы отмечают, что предстоит уточнить, какие именно виды нагрузок и какая их интенсивность наиболее эффективны для терапии алкогольной зависимости. Но уже сейчас очевидно, что включение спорта в программы лечения и реабилитации может принести значительные преимущества, помогая одновременно бороться с зависимостью, укреплять здоровье и улучшать общее самочувствие.

Уточнения

Алкоголи́зм также хрони́ческий алкоголи́зм, хрони́ческая алкого́льная интоксика́ция, этили́зм, алкого́льная токсикома́ния — хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него.

Физическая активность как лекарство: бесплатный способ уменьшить алкогольную зависимость
