Сон без белья работает как лекарство: тело благодарит свободой

Наука

Вопрос о том, действительно ли нижнее бельё вредно для здоровья, оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд. Одежда, которую большинство из нас считает повседневной необходимостью, не всегда приносит пользу — иногда она может вызывать раздражение, особенно в жаркое время года. Именно поэтому всё больше людей задаются вопросом: стоит ли вообще отказаться от нижнего белья?

Фото: commons.wikimedia.org by TIFFANY DAWN NICHOLSON (TDNphoto), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женское нижнее белье

Мужской взгляд

Для мужчин нижнее бельё выполняет роль защитного барьера, но при этом может быть изготовлено из менее удобных и плохо дышащих тканей. Существует миф о том, что выбор боксёров или плавок может напрямую влиять на фертильность, однако исследований, подтверждающих такую связь, не найдено. В то же время врачи отмечают: мужчины, склонные к повышенному потоотделению, действительно чаще рискуют столкнуться с грибковыми инфекциями. Поэтому при выборе белья главный ориентир — комфорт и качество материала.

Женский взгляд

У женщин ситуация отличается. Вульва обладает естественными защитными механизмами, и дополнительный барьер в виде белья не всегда необходим. Более того, сон без белья может быть полезным: он снижает риск трения и избыточной влаги, что особенно актуально для женщин в менопаузе или тех, кто страдает от кожных заболеваний. Врачи рекомендуют спать в свободных ночных рубашках или просторных футболках, которые обеспечивают коже дыхание.

Как правильно выбирать бельё

Совсем отказываться от белья не обязательно — важно подойти к выбору ответственно. Предпочтение стоит отдавать натуральным тканям, таким как хлопок, а не синтетике. Тесные модели или изделия с грубыми швами способны вызвать раздражение. Кроме того, стоит учитывать и бытовые мелочи: избыток моющих средств и кондиционеров при стирке тоже способен вызвать нежелательную реакцию кожи.

Хождение без белья — нельзя назвать универсальным рецептом здоровья. Для одних это способ избавиться от раздражения и зуда, для других — просто источник дискомфорта. Главное правило: ориентироваться на свои ощущения и выбирать качественное бельё, которое не мешает естественным функциям организма.