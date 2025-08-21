Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

По известным причинам в некоторых российских городах мобильный интернет отключают. Россияне уже сталкиваются с длительными сроками подключения проводного интернета от крупных провайдеров.

В то же время на популярных сайтах услуг появляются объявления от "продавцов", предлагающих помочь настроить мобильный интернет, обещая инструкции по обходу ограничений. Стартовая цена "услуги" — 1500 рублей. Но действительно ли это возможно или очередная схема мошенничества? Издание Pravda. Ru обратилось за комментариями к Клименко Герману, российскому деятелю российской IT-индустрии, владельцу интернет-компании LiveInternet.

Когда речь идет о блокировке мобильного интернета из-за террористической угрозы, лучше не поддаваться панике и не верить в разные "предложения от продавцов услуг". Обычно провайдеры просто отключают сотовые вышки, и ничего с этим не поделаешь, отметил эксперт — это, по сути, лишь один из способов обмана.

По словам собеседника, увеличение числа игроков на рынке — всего лишь ответ на спрос. По данным компании "Контур.Фокус", за неполный 2025 год в России появилось 34 новых интернет-провайдера. Это похоже на ситуацию с обменом валюты: когда появляются новые возможности заработка, новые компании растут как на дрожжах. Так что вместо того, чтобы выбирать наугад интернет-провайдера, лучше ориентироваться на качество услуг, рекомендации соседей, экспертов и личный опыт, советует Герман Клименко.

Уточнения

Интернет-прова́йдер (иногда просто провайдер; от англ. Internet service provider, сокр. ISP — поставщик интернет-услуг) — телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и иные связанные с Интернетом услуги.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
