Клещ превращает ужин в яд: редкая аллергия на мясо вышла из тени

Рост числа клещей в США становится не только проблемой для любителей активного отдыха, но и серьёзной угрозой для здоровья. Учёные предупреждают: укусы этих насекомых связаны с редкой, но всё более распространённой аллергией на красное мясо.

Фото: Wikipedia by Kaldari, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клещ на листике

Впервые подобные случаи были зафиксированы в начале 2000-х годов в Австралии, когда у пациентов наблюдались эпизоды анафилактического шока после употребления говядины или свинины. Характерным симптомом перед этим становилось опухшее пятно на месте укуса клеща. Позже аналогичные проявления зарегистрировали в других частях света, включая Европу и США.

Причина этой необычной аллергии кроется в молекуле сахара альфа-гал, которая содержится в тканях большинства млекопитающих, кроме приматов. Укус клеща Amblyomma americanum, широко распространённого на юге и востоке США, вызывает иммунную реакцию: организм начинает воспринимать альфа-гал как опасное вещество. В результате укус становится "спусковым крючком", после чего при употреблении красного мяса возникает сильная аллергическая реакция.

Особое внимание медики обратили на проблему после того, как у пациентов из регионов с активным распространением клеща возникали реакции на противораковый препарат цетуксимаб, также содержащий альфа-гал, утверждают авторы статьи в Emerging Infectious Diseases.

Только в США с 2010 по 2022 год выявлено более 110 000 подтверждённых случаев альфа-гал-синдрома, а реальная цифра может достигать 450 000. Эксперты отмечают, что изменение климата и рост температуры создают благоприятные условия для расширения ареала клещей, что увеличивает число потенциальных носителей аллергии.

Симптомы могут проявляться не сразу: иногда реакция возникает через несколько часов после еды или даже спустя годы после укуса. Проявления варьируются от крапивницы и отёка лица до тошноты, рвоты и тяжёлого анафилактического шока. На данный момент единственный метод лечения — полный отказ от красного мяса и продуктов животного происхождения, содержащих альфа-гал.

Врачи советуют тщательно проверять тело после прогулок и удалять клещей медленно и равномерно, чтобы не оставить частиц под кожей. Альтернативный метод — замораживание клеща с помощью аэрозоля с эфиром. Для профилактики укусов рекомендуется использовать репелленты с содержанием диэтилтолуамида не менее 20%.

Есть и обнадёживающие новости: уровень альфа-гала в крови может постепенно снижаться, если человек избегает новых укусов. Через год после строгого воздержания от красного мяса врачи советуют проверять уровень антител — в некоторых случаях он падает до безопасного уровня, и пациенту удаётся вновь вернуться к привычной диете.

Уточнения

Анафилакти́ческий шок (от др.-греч. ἀνά- «против-» и φύλαξις «защита») — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена.



Amblyomma americanum class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — вид клещей из семейства иксодовых (Ixodidae). Взрослые стадии паразитируют на млекопитающих крупного и среднего размера; нимф также обнаруживают на некоторых видах птиц, изредка — на мелких млекопитающих.



Диэтилтолуамид (ИЮПАК: N,N-Диэтилметилбензамид, устаревшее N,N-Диэтилметатолуамид), ДЭТА, англ. DEET, Диэтиламид толуиловой кислоты — органическое химическое соединение, репеллент.



Цетуксимаб (Cetuximab) — противораковое лекарственное средство. Препарат производится в США фармацевтическими компаниями Bristol Myers Squibb и Eli Lilly and Company, в Европе фармацевтической компанией Merck KGaA.

