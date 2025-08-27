Зачем мозг создает яблоки в голове: удивительные открытия нейробиологов

Мозг как предсказатель: раскрываем тайны воображения через простые образы

Наука

Недавняя публикация в журнале Nature Reviews Neuroscience показала, что даже такой простой пример, как представление яблока в воображении, способен многое рассказать о работе человеческого мозга. Исследования в области нейробиологии демонстрируют: у разных людей существуют уникальные паттерны связей в мозге, определяющие способность к визуальному воображению.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоко

Этот диапазон простирается от афантазии, при которой человек вовсе не может создать мысленный образ, до гиперфантазии, когда воображение настолько яркое и детализированное, что почти неотличимо от реального восприятия. Между этими крайностями находится множество индивидуальных особенностей, формирующих богатое разнообразие человеческого воображения.

Учёные полагают, что воображение развилось как механизм подготовки к будущему опыту. Мозг использует данные из прошлого — зрительные, тактильные и эмоциональные впечатления — для построения новых сценариев, помогающих прогнозировать развитие событий и адаптироваться к ним. Именно поэтому воображение так важно в повседневной жизни, даже если мы не всегда осознаём его работу.

Символом этого феномена в интернете стало яблоко. Когда людей просят мысленно представить яблоко, одни описывают его с поразительной детализацией — блестящую кожицу, оттенки красного и зелёного, даже ощущение веса в руке. Другие же отвечают, что не видят абсолютно ничего. Такое разнообразие реакций ярко иллюстрирует различия в когнитивных процессах.

Механизмы, лежащие в основе этих различий, до конца не изучены. Однако известно, что мысленное представление связано с "обратной работой" зрительной системы: мозг словно прокручивает процессы восприятия в обратном направлении, создавая картину внутри сознания.

Особое внимание учёные уделяют афантазии и гиперфантазии. Первая характеризуется отсутствием визуальных образов при сохранении других видов памяти — вкусовой, слуховой или тактильной. Вторая же связана с гипердетализацией образов и иногда ассоциируется с синестезией, когда одно ощущение вызывает другое (например, звук порождает цвет).

Нейропсихолог Элеонора Бейнбридж провела исследование однояйцевых близнецов, один из которых обладал афантазией, а другой нет. С помощью функциональной МРТ она показала, что мозг людей с разными способностями к воображению по-разному активирует зрительные зоны. При этом даже у людей с афантазией сохраняется богатое восприятие других аспектов: вкуса, запаха, звука.

Вывод учёных прост: воображение — это не "окно в другую реальность", а система предсказаний. Каждый необычный образ в сознании — лишь комбинация прошлых впечатлений. И именно это делает воображение мощным инструментом для адаптации, творчества и подготовки к будущему.

Уточнения

Синестези́я (от др.-греч. συναίσθηση < σύν «вместе» + αἴσθησις «ощущение») или синдро́м Шерешевского — нейрологический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведёт к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной системе.

